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    Широков: «Дзюба показал Черчесову, что на него можно рассчитывать»

    Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал переход на правах аренды в тульский «Арсенал» форварда Артема Дзюбы. Экс-хавбек считает, что нападающий принял правильное решение.

    «Считаю, что Артем сделал правильный выбор, уйдя за игровым временем. Тем самым он показал тренеру национальной команды, что на него можно рассчитывать.

    Думаю, и Олег Шатов в «Краснодаре» тоже скоро сможет проявить себя с хорошей стороны», – считает Широков.

    Дзюба последний раз играл за сборную России в 2016 году.

    Источник: Известия

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    10.02.2018 07:05
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 10 февраля 2018, 22:54

      Черчесов помнит, что показал Дзюба с Кокориным (усы), поэтому игрочище может совершать любые действия, переходы хоть в "Барселону" - вердикт уже вынесен. Джигит такое не прощает.))

      -2
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      Рейтинг: +2569

      АЛЕКС 58 10 февраля 2018, 13:30

      Смешно! Одно дерево,что-то показало другому дереву!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 10 февраля 2018, 11:16

      Что, опять усы показал? или себе отрастил....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8026

      nik55 10 февраля 2018, 11:01

      Широков---дерево тебе обещал что нибудь ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 февраля 2018, 10:43

      это мы еще посмотрим что они в игре покажут а не просто своим переходом.

      6
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      Рейтинг: +11277

      "supermax" 10 февраля 2018, 10:43

      да этот шаромыга много чего показал, как-то уже все-равно, а вот Шатову, конечно, удачи

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 10 февраля 2018, 10:07

      Пока еще ничего не показал.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 10 февраля 2018, 09:33

      Странно, я думал что футболист своими действиями на поле показывает тренеру что на него можно расчитывать, а не переходами с одной лавки на другую!!!

      6
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    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 10 февраля 2018, 07:52

      Новость: Дзюба показал Черчесову -язык, а Черчесов показал ему средний палец

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 февраля 2018, 07:47

      Насчет Шатова-это бесспорно,а чем дерево показал что на него можно расчитывать???? Своими гримасами? Дерево оно и в Африке дерево.

      4
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