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  • Широков: «Дзюба показал Черчесову, что на него можно рассчитывать»

Широков: «Дзюба показал Черчесову, что на него можно рассчитывать»

10 февраля 2018, 07:05
11

Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал переход на правах аренды в тульский «Арсенал» форварда Артема Дзюбы. Экс-хавбек считает, что нападающий принял правильное решение.

«Считаю, что Артем сделал правильный выбор, уйдя за игровым временем. Тем самым он показал тренеру национальной команды, что на него можно рассчитывать.

Думаю, и Олег Шатов в «Краснодаре» тоже скоро сможет проявить себя с хорошей стороны», – считает Широков.

Дзюба последний раз играл за сборную России в 2016 году.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Арсенал Дзюба Артем Широков Роман Черчесов Станислав
Комментарии (11)
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BarStep
1518237180
Я думаю, что ни у одного и ни у другого второго дыхания не откроется.. Профукали они свое время..., проболтали...
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Диктор
1518238056
Насчет Шатова-это бесспорно,а чем дерево показал что на него можно расчитывать???? Своими гримасами? Дерево оно и в Африке дерево.
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Сильвербой
1518244393
Странно, я думал что футболист своими действиями на поле показывает тренеру что на него можно расчитывать, а не переходами с одной лавки на другую!!!
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zigbert
1518246454
Пока еще ничего не показал.
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"supermax"
1518248621
да этот шаромыга много чего показал, как-то уже все-равно, а вот Шатову, конечно, удачи
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OfaZavr
1518248623
это мы еще посмотрим что они в игре покажут а не просто своим переходом.
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nik55
1518249702
Широков---дерево тебе обещал что нибудь ?
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пряник929
1518250579
Что, опять усы показал? или себе отрастил....
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АЛЕКС 58
1518258639
Смешно! Одно дерево,что-то показало другому дереву!
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Tostao
1518292445
Черчесов помнит, что показал Дзюба с Кокориным (усы), поэтому игрочище может совершать любые действия, переходы хоть в "Барселону" - вердикт уже вынесен. Джигит такое не прощает.))
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