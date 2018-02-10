Широков: «Дзюба показал Черчесову, что на него можно рассчитывать»

Черчесов помнит, что показал Дзюба с Кокориным (усы), поэтому игрочище может совершать любые действия, переходы хоть в "Барселону" - вердикт уже вынесен. Джигит такое не прощает.))
Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал переход на правах аренды в тульский «Арсенал» форварда Артема Дзюбы. Экс-хавбек считает, что нападающий принял правильное решение.
«Считаю, что Артем сделал правильный выбор, уйдя за игровым временем. Тем самым он показал тренеру национальной команды, что на него можно рассчитывать.
Думаю, и Олег Шатов в «Краснодаре» тоже скоро сможет проявить себя с хорошей стороны», – считает Широков.
Дзюба последний раз играл за сборную России в 2016 году.