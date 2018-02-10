Широков: «Дзюба показал Черчесову, что на него можно рассчитывать»

Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал переход на правах аренды в тульский «Арсенал» форварда Артема Дзюбы. Экс-хавбек считает, что нападающий принял правильное решение.

«Считаю, что Артем сделал правильный выбор, уйдя за игровым временем. Тем самым он показал тренеру национальной команды, что на него можно рассчитывать.

Думаю, и Олег Шатов в «Краснодаре» тоже скоро сможет проявить себя с хорошей стороны», – считает Широков.

Дзюба последний раз играл за сборную России в 2016 году.