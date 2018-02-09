Шатов: «Краснодар» интересовался мной, еще когда я играл за «Урал»

Полузащитник Олег Шатов прокомментировал переход в «Краснодар» из «Зенита».

«Краснодар» интересовался мной давно, еще когда я выступал за «Урал». В последний раз это произошло в январе. Когда я узнал, что не лечу на сбор с «Зенитом», на моих агентов вышли представители «Краснодара» и сказали, что хотят видеть меня в своей команде. Было очень приятно это слышать.

У меня уже есть семья. Конечно, принимал решение вместе с родными — с отцом, с женой. Все вместе пришли к выводу, что нужно начать новый этап в карьере. Знаю многих ребят по молодежным сборным, по национальной. Играл со Смоловым, в молодежке – с Крицюком и Петровым. Знаю Газинского, Шишкина, Янбаева. В общем, многих ребят», — сказал Шатов.

Напомним, что хавбек перешел в краснодарский клуб на правах аренды из «Зенита».