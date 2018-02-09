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    Шатов: «Краснодар» интересовался мной, еще когда я играл за «Урал»

    Полузащитник Олег Шатов прокомментировал переход в «Краснодар» из «Зенита».

    «Краснодар» интересовался мной давно, еще когда я выступал за «Урал». В последний раз это произошло в январе. Когда я узнал, что не лечу на сбор с «Зенитом», на моих агентов вышли представители «Краснодара» и сказали, что хотят видеть меня в своей команде. Было очень приятно это слышать.

    У меня уже есть семья. Конечно, принимал решение вместе с родными — с отцом, с женой. Все вместе пришли к выводу, что нужно начать новый этап в карьере. Знаю многих ребят по молодежным сборным, по национальной. Играл со Смоловым, в молодежке – с Крицюком и Петровым. Знаю Газинского, Шишкина, Янбаева. В общем, многих ребят», — сказал Шатов.

    Напомним, что хавбек перешел в краснодарский клуб на правах аренды из «Зенита».

    Источник: ФК «Краснодар»

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    09.02.2018 20:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 10 февраля 2018, 09:56

      Это твой шанс!!

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