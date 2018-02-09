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  • Товарищеский матч с участием «Урала» подозревается в договорном характере

Товарищеский матч с участием «Урала» подозревается в договорном характере

9 февраля 2018, 12:35
21

Товарищеский матч между «Уралом» и «Гомелем» (5:2) подозревается в договорном характере. Об этом рассказал глава Federbet Франческо Баранка.

После первого гола белорусского клуба Баранка сказал: «Ставят очень много. Матч, возможно, договорной. Ставят на победу «Урала», на успех «Гомеля» к перерыву, на тотал больше. Пробуют также на ТБ 3,5 гола и на успех российского клуба с разницей в два мяча и больше. Похоже, «Урал» победит со счетом 3:1».

К 55-й минуте «Урал» проигрывал со счетом 0:2, но в итоге крупно победил.

Federbet – некоммерческая организация, занимающаяся расследованием договорных матчей.

Подозреваемый в сдаче матчей вратарь ушел из РФПЛ. Это хорошо для всех

Источник: «Рейтинг Букмекеров»
Товарищеские матчи Урал Гомель
Комментарии (21)
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polt
1518169134
Опять Урал?
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DIDI 23
1518169182
Серьёзное бвинение
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insider_retro
1518169687
Отсутствие спортивного интереса к товарнякам, некоторые дельцы пробуют компенсировать финансовыми инструментами через серые ставки. Польза от таких матчей призрачная, а выгода, оказывается, может быть существенная!))
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Kulimen
1518170910
Как проигрываешь в букмекерских конторах, так все хорошо, а как выигрывать стали - так сразу орут.
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acor94
1518172172
Это товарищеский матч, он вообще никак не должен отслеживаться. Тоже самое что двухсторонка. Как они хотят так и играют.
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multi1984
1518172408
Макабби-Зенит 3-4 тоже договорной был?) Букмекеры не любят проигрывать…))
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Тraumtanzеr
1518173187
Урал в своем репертуаре)
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Отчаянный Пердун
1518175739
Пусть не принимают ставки, на товарищеские матчи и разговоров не будет! Не удевлюсь если скажут что в перерыве игроки Урала приняли допинг!
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Lev Aleks
1518178726
Букмекеры ещё те шалавы)))
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OfaZavr
1518189844
что за чушь, как специально где Урал там ищут договорняк.
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