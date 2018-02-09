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    Товарищеский матч с участием «Урала» подозревается в договорном характере

    Товарищеский матч между «Уралом» и «Гомелем» (5:2) подозревается в договорном характере. Об этом рассказал глава Federbet Франческо Баранка.

    После первого гола белорусского клуба Баранка сказал: «Ставят очень много. Матч, возможно, договорной. Ставят на победу «Урала», на успех «Гомеля» к перерыву, на тотал больше. Пробуют также на ТБ 3,5 гола и на успех российского клуба с разницей в два мяча и больше. Похоже, «Урал» победит со счетом 3:1».

    К 55-й минуте «Урал» проигрывал со счетом 0:2, но в итоге крупно победил.

    Federbet – некоммерческая организация, занимающаяся расследованием договорных матчей.

    Подозреваемый в сдаче матчей вратарь ушел из РФПЛ. Это хорошо для всех

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

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    09.02.2018 12:35
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 февраля 2018, 18:24

      что за чушь, как специально где Урал там ищут договорняк.

      2
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 9 февраля 2018, 17:45

      Встречаются две команды ,и обе хотят заработать в товарищеском матче не много денег или подкорректировать "чуточку" свой бюджет, игра ведь не официальная и возможно "проскочит" футбольная "муть" на ставках.Соперник не против,"Урал" только "за" такие игры,а наивные зрители пусть гадают о чистоте спорта.

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 9 февраля 2018, 16:05

      Да ладно, не может быть, нет нет нет. Только не клуб рфпл, это же невозможно

      0
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      Рейтинг: +67296

      portero 9 февраля 2018, 15:23

      Урал еще те ребята.. но неужто там ставки реальные кто то делал ?

      1
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 9 февраля 2018, 15:18

      Букмекеры ещё те шалавы)))

      2
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 9 февраля 2018, 14:28

      Пусть не принимают ставки, на товарищеские матчи и разговоров не будет! Не удевлюсь если скажут что в перерыве игроки Урала приняли допинг!

      2
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 9 февраля 2018, 13:50

      Бедный Урал, его скоро будут обвинять в договорных тренировках.

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 9 февраля 2018, 13:49

      Спалились клоуны :)

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 9 февраля 2018, 13:46

      Урал в своем репертуаре)

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Тraumtanzеr 9 февраля 2018, 13:51

      Мало им бюджетных бабок... Левачат ещё....

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      Рейтинг: +371

      multi1984 9 февраля 2018, 13:33

      Макабби-Зенит 3-4 тоже договорной был?) Букмекеры не любят проигрывать…))

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