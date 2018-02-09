Товарищеский матч с участием «Урала» подозревается в договорном характере

Товарищеский матч между «Уралом» и «Гомелем» (5:2) подозревается в договорном характере. Об этом рассказал глава Federbet Франческо Баранка.

После первого гола белорусского клуба Баранка сказал: «Ставят очень много. Матч, возможно, договорной. Ставят на победу «Урала», на успех «Гомеля» к перерыву, на тотал больше. Пробуют также на ТБ 3,5 гола и на успех российского клуба с разницей в два мяча и больше. Похоже, «Урал» победит со счетом 3:1».

К 55-й минуте «Урал» проигрывал со счетом 0:2, но в итоге крупно победил.

Federbet – некоммерческая организация, занимающаяся расследованием договорных матчей.

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