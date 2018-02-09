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    Эмери верит, что «ПСЖ» пройдет «Реал» в Лиге чемпионов

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери верит в свою команду перед противостоянием в Лиге чемпионов с «Реалом» в рамках 1/8 финала турнира.

    «За этим противостоянием будет следить весь футбольный мир. Для нас это отличная возможность. Думаю, такой матч мог бы украсить финал турнира, так как в наших командах играют футболисты, которые обладают высоким мастерством и незаурядным талантом. Для нейтральных болельщиков это будет великолепное зрелище.

    Мы испытываем определенное волнение, но это нормально. Команда верит в себя, мы способны подготовиться к матчам и пройти в следующий раунд.

    Не стоит вешать ярлыки на свою игру. Мы хотим забить много голов, хорошо обороняться и найти лучший способ для победы. Сейчас мы делаем 700-800 передач за матч, что является одним из лучших показателей в Европе, но об этом никто не говорит. Что ж, это играет нам на руку», – сказал Эмери.

    Первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «ПСЖ» состоится в Мадриде 14 февраля. Ответная встреча пройдет в Париже 6 марта.

    Источник: Football Espana

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    09.02.2018 10:30
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 февраля 2018, 22:34

      700-800 передач в Лиги 1 это конечно круто,а в ЛЧ против Реала смогут интересно повторить такой результат...)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 12 февраля 2018, 09:33

      Главное, чтобы не получилось, как с Барселоной.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +381

      Portoz 10 февраля 2018, 09:27

      Даже готов поставить крупную сумму,что пройдут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 9 февраля 2018, 21:40

      Реал провалил чемпионат, единственная отдушина это ЛЧ, у ПСЖ нет никаких шансов!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +610

      NeoNaTe 9 февраля 2018, 13:58

      и мы верим...реалу с их игрой пора перемены делать, а то аутсайдеров не в состоянии обыграть, зато на лч замахнулись

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 9 февраля 2018, 12:22

      реал-раненый зверь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +290

      Pablo845 9 февраля 2018, 11:55

      Только за ПСЖ

      -1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 9 февраля 2018, 11:45

      за зрелищный футбол

      1
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    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 9 февраля 2018, 11:00

      Было бы удивительно, если бы тренер верил во что-то другое!
      Для ПСЖ это будет серьёзная проверка состояния команды в ответственной схватке в значимом турнире!
      Реалу сейчас надо больше доказывать, чем показывать и получать удовольствие!
      Подбор исполнителей блестящий и игра будет роскошной и зрелищной!!!

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