Эмери верит, что «ПСЖ» пройдет «Реал» в Лиге чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери верит в свою команду перед противостоянием в Лиге чемпионов с «Реалом» в рамках 1/8 финала турнира.

«За этим противостоянием будет следить весь футбольный мир. Для нас это отличная возможность. Думаю, такой матч мог бы украсить финал турнира, так как в наших командах играют футболисты, которые обладают высоким мастерством и незаурядным талантом. Для нейтральных болельщиков это будет великолепное зрелище.

Мы испытываем определенное волнение, но это нормально. Команда верит в себя, мы способны подготовиться к матчам и пройти в следующий раунд.

Не стоит вешать ярлыки на свою игру. Мы хотим забить много голов, хорошо обороняться и найти лучший способ для победы. Сейчас мы делаем 700-800 передач за матч, что является одним из лучших показателей в Европе, но об этом никто не говорит. Что ж, это играет нам на руку», – сказал Эмери.

Первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «ПСЖ» состоится в Мадриде 14 февраля. Ответная встреча пройдет в Париже 6 марта.