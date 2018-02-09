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Эмери верит, что «ПСЖ» пройдет «Реал» в Лиге чемпионов

9 февраля 2018, 10:30
11

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери верит в свою команду перед противостоянием в Лиге чемпионов с «Реалом» в рамках 1/8 финала турнира.

«За этим противостоянием будет следить весь футбольный мир. Для нас это отличная возможность. Думаю, такой матч мог бы украсить финал турнира, так как в наших командах играют футболисты, которые обладают высоким мастерством и незаурядным талантом. Для нейтральных болельщиков это будет великолепное зрелище.

Мы испытываем определенное волнение, но это нормально. Команда верит в себя, мы способны подготовиться к матчам и пройти в следующий раунд.

Не стоит вешать ярлыки на свою игру. Мы хотим забить много голов, хорошо обороняться и найти лучший способ для победы. Сейчас мы делаем 700-800 передач за матч, что является одним из лучших показателей в Европе, но об этом никто не говорит. Что ж, это играет нам на руку», – сказал Эмери.

Первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «ПСЖ» состоится в Мадриде 14 февраля. Ответная встреча пройдет в Париже 6 марта.

Источник: Football Espana
Лига чемпионов ПСЖ Реал Эмери Унаи
Комментарии (11)
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vladik12
1518161583
Буду топить за "Реал". Хочу убедиться, что деньги не могут все решить в футболе.
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insider_retro
1518163205
Было бы удивительно, если бы тренер верил во что-то другое! Для ПСЖ это будет серьёзная проверка состояния команды в ответственной схватке в значимом турнире! Реалу сейчас надо больше доказывать, чем показывать и получать удовольствие! Подбор исполнителей блестящий и игра будет роскошной и зрелищной!!!
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84aivengo
1518165930
за зрелищный футбол
Ответить
Pablo845
1518166552
Только за ПСЖ
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Igor Belousov
1518168150
реал-раненый зверь
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NeoNaTe
1518173937
и мы верим...реалу с их игрой пора перемены делать, а то аутсайдеров не в состоянии обыграть, зато на лч замахнулись
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Сильвербой
1518201646
Реал провалил чемпионат, единственная отдушина это ЛЧ, у ПСЖ нет никаких шансов!!!
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Portoz
1518244026
Даже готов поставить крупную сумму,что пройдут
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bset
1518417223
Главное, чтобы не получилось, как с Барселоной.
Ответить
ЖОРРО
1518464087
700-800 передач в Лиги 1 это конечно круто,а в ЛЧ против Реала смогут интересно повторить такой результат...)
Ответить
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