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  • Божович: «В «Арсенале» Т нет ни одного игрока, готового к возобновлению сезона»

Божович: «В «Арсенале» Т нет ни одного игрока, готового к возобновлению сезона»

8 февраля 2018, 22:16
2

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович подвел итог очередной недели сборов. Черногорец отметил, что кондиции футболистов оставляют желать лучшего.

– Как оцениваете функциональное состояние новичков Артема Дзюбы и Ивана Новосельцева, которые провели все 90 минут в игре с тбилисским «Динамо»?

– Могу сказать, что нет на данный момент у нас ни одного футболиста, который готов к чемпионату. Прошло всего три недели сборов, мы работаем.

Дзюбу и Новосельцева мы готовили к этой игре, они знали, что полностью ее проведут на поле. Оба футболиста в этом матче показали, что усилят нас в сезоне.

Источник: ФК «Арсенал» Тула
Россия. Премьер-лига Арсенал Божович Миодраг
Комментарии (2)
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пряник929
1518148375
И что, профи за месяц с небольшим потеряли форму??? Что же это за профессионалы...
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nemolod
1518157170
Хорошо,что еще целый месяц до старта первенства и что главный тренер честно заявил о своих подопечных,но главное-есть время для набора формы!
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