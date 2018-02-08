Божович: «В «Арсенале» Т нет ни одного игрока, готового к возобновлению сезона»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович подвел итог очередной недели сборов. Черногорец отметил, что кондиции футболистов оставляют желать лучшего.

– Как оцениваете функциональное состояние новичков Артема Дзюбы и Ивана Новосельцева, которые провели все 90 минут в игре с тбилисским «Динамо»?

– Могу сказать, что нет на данный момент у нас ни одного футболиста, который готов к чемпионату. Прошло всего три недели сборов, мы работаем.

Дзюбу и Новосельцева мы готовили к этой игре, они знали, что полностью ее проведут на поле. Оба футболиста в этом матче показали, что усилят нас в сезоне.