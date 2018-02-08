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    Божович: «В «Арсенале» Т нет ни одного игрока, готового к возобновлению сезона»

    Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович подвел итог очередной недели сборов. Черногорец отметил, что кондиции футболистов оставляют желать лучшего.

    – Как оцениваете функциональное состояние новичков Артема Дзюбы и Ивана Новосельцева, которые провели все 90 минут в игре с тбилисским «Динамо»?

    – Могу сказать, что нет на данный момент у нас ни одного футболиста, который готов к чемпионату. Прошло всего три недели сборов, мы работаем.

    Дзюбу и Новосельцева мы готовили к этой игре, они знали, что полностью ее проведут на поле. Оба футболиста в этом матче показали, что усилят нас в сезоне.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    08.02.2018 22:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 9 февраля 2018, 09:19

      Хорошо,что еще целый месяц до старта первенства и что главный тренер
      честно заявил о своих подопечных,но главное-есть время для набора формы!

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 9 февраля 2018, 06:52

      И что, профи за месяц с небольшим потеряли форму??? Что же это за профессионалы...

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