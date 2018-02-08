Чаушич: «Приход Дзюбы – позитивный момент для «Асренала»

Полузащитник тульского «Арсенала» Горан Чаушич назвал переход в клуб нападающего «Зенита» Артема Дзюбы позитивным моментом.

«Как вы могли заметить, на тренировках он постоянно рассказывает что-то смешное. Да, я не все понимаю, но все улыбаются.

К примеру, недавно играли товарищеский матч с «Лудогорцем». Это было утром, а вечером часть команды провела тяжелую тренировку, играли 4 на 4. В какой-то момент стало заметно, что Дзюба очень устал. Тогда он остановился и выдал: «Парни, я уже утром после матча не мог ходить, а вы меня сейчас добиваете!» Все от души посмеялись.

Приход Дзюбы – позитивный момент для команды. Но главное — это умение Артема забивать важные голы. Уверен, он поможет нам в оставшихся матчах чемпионата», – сказал Чаушич.

Напомним, что Дзюба будет выступать за «Арсенал» на правах аренды до конца сезона.