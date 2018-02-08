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    Чаушич: «Приход Дзюбы – позитивный момент для «Асренала»

    Полузащитник тульского «Арсенала» Горан Чаушич назвал переход в клуб нападающего «Зенита» Артема Дзюбы позитивным моментом.

    «Как вы могли заметить, на тренировках он постоянно рассказывает что-то смешное. Да, я не все понимаю, но все улыбаются.

    К примеру, недавно играли товарищеский матч с «Лудогорцем». Это было утром, а вечером часть команды провела тяжелую тренировку, играли 4 на 4. В какой-то момент стало заметно, что Дзюба очень устал. Тогда он остановился и выдал: «Парни, я уже утром после матча не мог ходить, а вы меня сейчас добиваете!» Все от души посмеялись.

    Приход Дзюбы – позитивный момент для команды. Но главное — это умение Артема забивать важные голы. Уверен, он поможет нам в оставшихся матчах чемпионата», – сказал Чаушич.

    Напомним, что Дзюба будет выступать за «Арсенал» на правах аренды до конца сезона.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.02.2018 10:42
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 8 февраля 2018, 12:08

      Главное в Артемке — это умение трепаться.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 8 февраля 2018, 11:43

      докатился....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen 8 февраля 2018, 11:15

      аСРенал

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