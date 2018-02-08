Вальверде нравится агрессивный футбол в исполнении Луиса Суареса

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не собирается просить нападающего команды Луиса Суареса играть менее агрессивно на поле.

«Характер Суареса? Я уже комментировал кое-что относительно этого. Агрессивность Суареса в атаке, желание забивать и искать свободные зоны очень полезны для «Барселоны».

Да, иногда подобная агрессия в игре приводи к наказанию в виде желтых карточек», – заявил Вальверде.

В текущем сезоне Суарес провел 19 матчей в Примере, в которых заработал пять предупреждений.