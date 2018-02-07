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  • Манчини: «Матч с «Црвеной Звездой» был максимально приближен к официальному»

Манчини: «Матч с «Црвеной Звездой» был максимально приближен к официальному»

7 февраля 2018, 21:23
6

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итог победе над «Црвеной Звездой» (1:0) в контрольной встрече.

«Мне очень понравилась игра, я считаю, что она удалась. «Црвена Звезда» показала хороший футбол, это хорошая команда. Игра действительно получилась более жесткой, но это можно объяснить тем, что сегодня мы видели матч, максимально приближенный к официальному.

Кришито и Паредес? Мне кажется, все хорошо, что они сегодня хорошо играли оба. Миммо (сокращение имени Доменико Кришито – прим. «Бомбардира») так и вовсе проводит второй полноценный матч, поэтому никаких вопросов к ним нет», — сказал итальянец.

Напомним, сине-бело-голубые ушли на зимний перерыв РФПЛ в статусе второй команды турнирной таблице. Чемпионат возобновится в марте.

Источник: ФК «Зенит»
Товарищеские матчи Зенит Црвена Звезда
Комментарии (6)
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Dimka_Foxy
1518027961
Я и думаю, что это случилось на первом сборе, комбинации какие то, голы. А щас то узнаю зенит, пасы поперёк и навесы
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Razvedchik - sniper
1518028237
Зенит уже не Зенит, с иностранцами, которые играют за деньги. И не говорите только о том что и наши играют за бабки, играют за бабки, но все же и за свой клуб, а этим лишь бы в Европу перевалить
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Garrincha58
1518034140
порой кажется Манчини или тупой или это санкции против Газпрома говорить про такой футбол что все хорошо это полный бред игры нет защиты нет ни одной комбинации в течении всего матча а тренер радуется
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