Манчини: «Матч с «Црвеной Звездой» был максимально приближен к официальному»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итог победе над «Црвеной Звездой» (1:0) в контрольной встрече.

«Мне очень понравилась игра, я считаю, что она удалась. «Црвена Звезда» показала хороший футбол, это хорошая команда. Игра действительно получилась более жесткой, но это можно объяснить тем, что сегодня мы видели матч, максимально приближенный к официальному.

Кришито и Паредес? Мне кажется, все хорошо, что они сегодня хорошо играли оба. Миммо (сокращение имени Доменико Кришито – прим. «Бомбардира») так и вовсе проводит второй полноценный матч, поэтому никаких вопросов к ним нет», — сказал итальянец.

Напомним, сине-бело-голубые ушли на зимний перерыв РФПЛ в статусе второй команды турнирной таблице. Чемпионат возобновится в марте.