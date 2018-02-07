Манчини: «Матч с «Црвеной Звездой» был максимально приближен к официальному»

порой кажется Манчини или тупой или это санкции против Газпрома говорить про такой футбол что все хорошо это полный бред игры нет защиты нет ни одной комбинации в течении всего матча а тренер радуется
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итог победе над «Црвеной Звездой» (1:0) в контрольной встрече.
«Мне очень понравилась игра, я считаю, что она удалась. «Црвена Звезда» показала хороший футбол, это хорошая команда. Игра действительно получилась более жесткой, но это можно объяснить тем, что сегодня мы видели матч, максимально приближенный к официальному.
Кришито и Паредес? Мне кажется, все хорошо, что они сегодня хорошо играли оба. Миммо (сокращение имени Доменико Кришито – прим. «Бомбардира») так и вовсе проводит второй полноценный матч, поэтому никаких вопросов к ним нет», — сказал итальянец.
Напомним, сине-бело-голубые ушли на зимний перерыв РФПЛ в статусе второй команды турнирной таблице. Чемпионат возобновится в марте.