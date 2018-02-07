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    Манчини: «Матч с «Црвеной Звездой» был максимально приближен к официальному»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итог победе над «Црвеной Звездой» (1:0) в контрольной встрече.

    «Мне очень понравилась игра, я считаю, что она удалась. «Црвена Звезда» показала хороший футбол, это хорошая команда. Игра действительно получилась более жесткой, но это можно объяснить тем, что сегодня мы видели матч, максимально приближенный к официальному.

    Кришито и Паредес? Мне кажется, все хорошо, что они сегодня хорошо играли оба. Миммо (сокращение имени Доменико Кришито – прим. «Бомбардира») так и вовсе проводит второй полноценный матч, поэтому никаких вопросов к ним нет», — сказал итальянец.

    Напомним, сине-бело-голубые ушли на зимний перерыв РФПЛ в статусе второй команды турнирной таблице. Чемпионат возобновится в марте.

    Источник: ФК «Зенит»

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    07.02.2018 21:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 февраля 2018, 23:09

      порой кажется Манчини или тупой или это санкции против Газпрома говорить про такой футбол что все хорошо это полный бред игры нет защиты нет ни одной комбинации в течении всего матча а тренер радуется

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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 7 февраля 2018, 21:30

      Зенит уже не Зенит, с иностранцами, которые играют за деньги.
      И не говорите только о том что и наши играют за бабки, играют за бабки, но все же и за свой клуб, а этим лишь бы в Европу перевалить

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      Рейтинг: +196

      Genchik92 > Razvedchik - sniper 7 февраля 2018, 21:40

      Наши точно так же ...

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      Рейтинг: +301

      myelementisearth > Razvedchik - sniper 7 февраля 2018, 21:40

      А наши на столько за свой клуб играют, что переходят в другой и эмблему целуют...

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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 7 февраля 2018, 21:26

      Я и думаю, что это случилось на первом сборе, комбинации какие то, голы. А щас то узнаю зенит, пасы поперёк и навесы

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