Фалькао повредил бедро и пропустит 2-3 недели

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао не поможет команде в течение двух-трех недель. Об этом сообщила пресс-служба «монегасков» на официальном сайте клуба.

Сообщается, что 31-летний капитан команды получил травму бедра в матче 24 тура чемпионата Франции против «Лиона» (3:2). Колумбиец досрочно покинул поле.

В текущем сезоне Фалькао забил 23 мяча и отдал две результативные передачи в 29 играх всех турниров.

Игрок сборной Колумбии может пропустить встречи с «Анжером» (10 февраля) и «Дижоном» (16 февраля). Напомним, команда Леонарду Жардима по итогам групповой стадии Лиги чемпионов-2017/18 полностью вылетела из еврокубков.