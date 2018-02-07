Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фалькао повредил бедро и пропустит 2-3 недели

    Нападающий «Монако» Радамель Фалькао не поможет команде в течение двух-трех недель. Об этом сообщила пресс-служба «монегасков» на официальном сайте клуба.

    Сообщается, что 31-летний капитан команды получил травму бедра в матче 24 тура чемпионата Франции против «Лиона» (3:2). Колумбиец досрочно покинул поле.

    В текущем сезоне Фалькао забил 23 мяча и отдал две результативные передачи в 29 играх всех турниров.

    Игрок сборной Колумбии может пропустить встречи с «Анжером» (10 февраля) и «Дижоном» (16 февраля). Напомним, команда Леонарду Жардима по итогам групповой стадии Лиги чемпионов-2017/18 полностью вылетела из еврокубков.

    Источник: ФК «Монако»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.02.2018 19:33
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11