Коутиньо хочет улучшить свою игру за счет Месси

Новичок «Барселоны» полузащитник Филиппе Коутиньо считает, что его коллега по каталонскому клубу Лионель Месси с каждым днем становится только лучше.

«Думаю, что это кажется невероятным, но Месси становится лучше с каждым днем. Как его партнер, я готов использовать то преимущество, что могу играть с ним в одной команде. Я всегда учился у всех чему-нибудь, с кем играл. Я стараюсь пользоваться этим преимуществом.

Вальверде? Он приветствовал меня, когда я перешел. Знаю, он всегда стремится улучшить игру команды. Его манера работы связана с тем, что он много общается с игроками, в том числе о позиционной игре, что очень важно», – сказал Коутиньо.

Напомним, что бразилец перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе этого года.