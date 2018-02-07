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    Коутиньо хочет улучшить свою игру за счет Месси

    Новичок «Барселоны» полузащитник Филиппе Коутиньо считает, что его коллега по каталонскому клубу Лионель Месси с каждым днем становится только лучше.

    «Думаю, что это кажется невероятным, но Месси становится лучше с каждым днем. Как его партнер, я готов использовать то преимущество, что могу играть с ним в одной команде. Я всегда учился у всех чему-нибудь, с кем играл. Я стараюсь пользоваться этим преимуществом.

    Вальверде? Он приветствовал меня, когда я перешел. Знаю, он всегда стремится улучшить игру команды. Его манера работы связана с тем, что он много общается с игроками, в том числе о позиционной игре, что очень важно», – сказал Коутиньо.

    Напомним, что бразилец перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе этого года.

    Источник: Goal.com

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    07.02.2018 10:33
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