Дональд отказался переходить в «Динамо»

«Динамо» пыталось заполучить полузащитника «Црвены Звезды» Митчелла Дональда, однако игрок не захотел перебираться в Москву.

«Дональд во время зимнего трансферного окна отказался от перехода в «Динамо». Москвичи предлагали 800 тысяч евро», – цитирует Zurnal.rs генерального директора белградского клуба Звездана Терзича.

Напомним, в сезоне-2014/15 суринамец выступал в РФПЛ за «Мордовию».

В текущей кампании Дональд провел 30 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.