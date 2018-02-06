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    Дональд отказался переходить в «Динамо»

    «Динамо» пыталось заполучить полузащитника «Црвены Звезды» Митчелла Дональда, однако игрок не захотел перебираться в Москву.

    «Дональд во время зимнего трансферного окна отказался от перехода в «Динамо». Москвичи предлагали 800 тысяч евро», – цитирует Zurnal.rs генерального директора белградского клуба Звездана Терзича.

    Напомним, в сезоне-2014/15 суринамец выступал в РФПЛ за «Мордовию».

    В текущей кампании Дональд провел 30 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.02.2018 16:58
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    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 7 февраля 2018, 10:09

      Блин.. утка представляется..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 7 февраля 2018, 00:58

      не захотел и не надо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 февраля 2018, 19:47

      Скорее всего не устроили условия контракта.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 6 февраля 2018, 18:25

      Правильно сделал

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 6 февраля 2018, 17:40

      И нахрен он сдался!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      Dinamo 31 6 февраля 2018, 17:36

      Компания прошла успешно осталось сыграться и достойно выступить во второй части.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 6 февраля 2018, 17:19

      А заголовок как будто Трампа подписывают

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      Старина Хэнк 6 февраля 2018, 17:18

      Он нам нужен? Балласт...

      2
      Ответить
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