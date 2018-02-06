Широков: «Смолову хотелось бы уехать, но такой возможности не было»

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков считает, что форвард «Краснодара» Федор Смолов сможет проявить себя на предстоящем чемпионате мира-2018, что поможет ему перейти в солидный европейский клуб.

«Смолову не повезло в том плане, что «Краснодар» не вышел в основную сетку Лиги Европы и европейские клубы не видели его. Осенние матчи за сборную России он провел хорошо.

Ему хотелось бы уехать, но сейчас возможности не было. Думаю, на чемпионате мира у него будет возможность показать себя и уехать в даже более сильный клуб, чем «Боруссия», – сказал Широков в эфире передачи «Футбол России» телеканала «Россия-24».