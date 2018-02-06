Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Широков: «Смолову хотелось бы уехать, но такой возможности не было»

    Экс-полузащитник сборной России Роман Широков считает, что форвард «Краснодара» Федор Смолов сможет проявить себя на предстоящем чемпионате мира-2018, что поможет ему перейти в солидный европейский клуб.

    «Смолову не повезло в том плане, что «Краснодар» не вышел в основную сетку Лиги Европы и европейские клубы не видели его. Осенние матчи за сборную России он провел хорошо.

    Ему хотелось бы уехать, но сейчас возможности не было. Думаю, на чемпионате мира у него будет возможность показать себя и уехать в даже более сильный клуб, чем «Боруссия», – сказал Широков в эфире передачи «Футбол России» телеканала «Россия-24».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.02.2018 08:55
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 февраля 2018, 19:38

      Все действительно зависит от него самого.Удачи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      baltica 6 февраля 2018, 15:19

      Широков-крысёныш

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11