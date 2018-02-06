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    В первую десятку самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Франции вошли девять игроков «ПСЖ»

    Стали известны самые высокооплачиваемые футболисты чемпионата Франции, сообщает L'Equipe. Всего в первой десятке оказалось сразу девять представителей «ПСЖ», среди которых лидируют Неймар, Эдинсон Кавани и Килиан Мбаппе.

    Первая десятка самых высокооплачиваемых игроков французской Лиги 1 выглядит следующим образом:

    1. Неймар («ПСЖ») – 3,067 миллиона евро

    2. Эдинсон Кавани («ПСЖ») – 1,54

    3. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 1,5

    4. Тиаго Силва («ПСЖ») – 1,33

    5-6. Анхель Ди Мария («ПСЖ») – 1,12

    5-6. Маркиньос («ПСЖ») – 1,12

    7. Тиаго Мотта («ПСЖ») – 0,87

    8. Хавьер Пасторе («ПСЖ») – 0,77

    9. Радамель Фалькао («Монако») – 0,75

    10. Дани Алвес («ПСЖ») – 0,7

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.02.2018 06:42
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 6 февраля 2018, 12:40

      Это что удивительно что ли!!!!????

      0
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    • ...
      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 6 февраля 2018, 12:31

      Точно не знаю , но думаю в месец столько получают .
      Ну и бомбардир , пишут новости но не могут конкретно перевести , Googl завис у них походу )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 февраля 2018, 10:09

      ну так кто бы сомневался)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 февраля 2018, 09:32

      Что тут удивительного набрали звезд а они за копейки играть не будут.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      gandyv 6 февраля 2018, 08:30

      Что-то какие-то странные цифры. В России больше получают. Или это в неделю?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > gandyv 6 февраля 2018, 08:59

      В месяц

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 6 февраля 2018, 07:02

      3,067 млн евро в секунду , в час, в минуту или может быть за килограмм?

      5
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      ...
      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б > АртурZaСМ 6 февраля 2018, 18:50

      в месяц

      0
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