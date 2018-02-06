В первую десятку самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Франции вошли девять игроков «ПСЖ»

Стали известны самые высокооплачиваемые футболисты чемпионата Франции, сообщает L'Equipe. Всего в первой десятке оказалось сразу девять представителей «ПСЖ», среди которых лидируют Неймар, Эдинсон Кавани и Килиан Мбаппе.

Первая десятка самых высокооплачиваемых игроков французской Лиги 1 выглядит следующим образом:

1. Неймар («ПСЖ») – 3,067 миллиона евро

2. Эдинсон Кавани («ПСЖ») – 1,54

3. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 1,5

4. Тиаго Силва («ПСЖ») – 1,33

5-6. Анхель Ди Мария («ПСЖ») – 1,12

5-6. Маркиньос («ПСЖ») – 1,12

7. Тиаго Мотта («ПСЖ») – 0,87

8. Хавьер Пасторе («ПСЖ») – 0,77

9. Радамель Фалькао («Монако») – 0,75

10. Дани Алвес («ПСЖ») – 0,7