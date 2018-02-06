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  • В первую десятку самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Франции вошли девять игроков «ПСЖ»

В первую десятку самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Франции вошли девять игроков «ПСЖ»

6 февраля 2018, 06:42
8

Стали известны самые высокооплачиваемые футболисты чемпионата Франции, сообщает L'Equipe. Всего в первой десятке оказалось сразу девять представителей «ПСЖ», среди которых лидируют Неймар, Эдинсон Кавани и Килиан Мбаппе.

Первая десятка самых высокооплачиваемых игроков французской Лиги 1 выглядит следующим образом:

1. Неймар («ПСЖ») – 3,067 миллиона евро

2. Эдинсон Кавани («ПСЖ») – 1,54

3. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 1,5

4. Тиаго Силва («ПСЖ») – 1,33

5-6. Анхель Ди Мария («ПСЖ») – 1,12

5-6. Маркиньос («ПСЖ») – 1,12

7. Тиаго Мотта («ПСЖ») – 0,87

8. Хавьер Пасторе («ПСЖ») – 0,77

9. Радамель Фалькао («Монако») – 0,75

10. Дани Алвес («ПСЖ») – 0,7

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 ПСЖ Монако Кавани Эдинсон Фалькао Радамель Неймар Мбаппе Килиан
Комментарии (8)
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АртурZaСМ
1517889764
3,067 млн евро в секунду , в час, в минуту или может быть за килограмм?
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gandyv
1517895059
Что-то какие-то странные цифры. В России больше получают. Или это в неделю?
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zigbert
1517898727
Что тут удивительного набрали звезд а они за копейки играть не будут.
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OfaZavr
1517900995
ну так кто бы сомневался)
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sachsen-leipzig
1517909475
Точно не знаю , но думаю в месец столько получают . Ну и бомбардир , пишут новости но не могут конкретно перевести , Googl завис у них походу )))
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Axe111
1517910029
Это что удивительно что ли!!!!????
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