В первую десятку самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Франции вошли девять игроков «ПСЖ»

Стали известны самые высокооплачиваемые футболисты чемпионата Франции, сообщает L'Equipe. Всего в первой десятке оказалось сразу девять представителей «ПСЖ», среди которых лидируют Неймар, Эдинсон Кавани и Килиан Мбаппе.
Первая десятка самых высокооплачиваемых игроков французской Лиги 1 выглядит следующим образом:
1. Неймар («ПСЖ») – 3,067 миллиона евро
2. Эдинсон Кавани («ПСЖ») – 1,54
3. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 1,5
4. Тиаго Силва («ПСЖ») – 1,33
5-6. Анхель Ди Мария («ПСЖ») – 1,12
5-6. Маркиньос («ПСЖ») – 1,12
7. Тиаго Мотта («ПСЖ») – 0,87
8. Хавьер Пасторе («ПСЖ») – 0,77
9. Радамель Фалькао («Монако») – 0,75
10. Дани Алвес («ПСЖ») – 0,7
Источник: Бомбардир.ру