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Спонсор «Тосно» предложил не хоронить команду

5 февраля 2018, 22:46
2

Максим Левченко, управляющий партнер FortGroup, рассказал о ситуации с финансированием «Тосно».

«В конце прошлой недели по новостным лентам прошло сообщение, что находящиеся на предсезонном сборе в Турции футболисты команды «Тосно» объявили забастовку, отказавшись до погашения долгов по зарплате тренироваться и проводить запланированные матчи.

Как заверило руководство клуба, сбор продолжается в штатном режиме, команда тренируется, готовится к очередным играм и старту второго этапа чемпионата России.

Хотя, скрывать не стану, проблемы с финансированием «Тосно» есть.

Мы это предвидели сразу, когда еще только команда выходила в «вышку». Бюджет на сезон в РФПЛ закладывали в объеме 700 миллионов рублей.

Рассчитывали, что половину денег внесет Fort Group как прародитель и основной спонсор, а оставшуюся часть суммы добавят другие партнеры и спонсоры, с которыми велись предварительные переговоры.

Мы свои обязательства выполнили в полном объеме. С момента выхода команды в Премьер-лигу Fort Group потратил на «Тосно» 350 миллионов рублей. К сожалению, остальные потенциальные союзники не слишком торопились с выполнением обязательств. Вот и образовалась дыра. Но все же, полагаю, не смертельная пробоина.

В зимнее трансферное окно клубу пришлось продать двух лидеров атаки: Антон Заболотный перешел в состав «Зенита», Евгений Марков усилил московское «Динамо». Однако вырученных средств хватило лишь на погашение части долгов.

В одиночку Fort Group не в состоянии тянуть все расходы, связанные с содержанием команды. Те, кто следит за бизнесом нашей компании, наверняка в курсе, что в конце года мы заключили крупную сделку, взяв в управление пять торговых центров в Москве. Это требует от нас полной мобилизации имеющихся финансовых ресурсов. Кроме того, появилось еще одно важное обстоятельство: с декабря мы не можем продолжать оказывать спонсорскую помощь футбольному клубу и по условиям кредитного соглашения со «Сбербанком», не предполагающего любые внеоперационные расходы.

Тем не менее, мы продолжим посильно участвовать в судьбе «Тосно», которая нам отнюдь не безразлична. Не спешите хоронить команду. Она, повторяю, продолжает подготовку к сезону. На место выбывших игроков пришли новобранцы, в том числе, игроки из Бразилии и Черногории», – сказал Левченко.

Источник: Facebook.com
Россия. Премьер-лига Тосно
Комментарии (2)
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EFR
1517867788
вот и сказке конец!жаль
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kykyi
1517889573
Спонсор решил сэкономить и на похоронах?
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