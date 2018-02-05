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    Хайнкес: «Майнц» до самого финального свистка сохранял надежду»

    Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес считает, что его команда должна была решить исход матча с «Майнцем» более быстро, не оставляя надежд сопернику до финального свистка.

    «До перерыва моя команда играла действительно очень хорошо и во втором тайме мы начали неплохо. Но затем мы плохо использовали свои моменты.

    Также стоит отметить, что во втором тайме у «Майнца» также были хорошие моменты. Команды, борющиеся за выживание, в каждом матче пытаются прыгнуть выше головы. Мы это почувствовали в матче с «Вердером» и сегодня против «Майнца».

    Во втором тайме у нас было пять, шесть хороших моментов. Мы должны были их реализовывать и спокойно доигрывать встречу. А так соперник до самого конца сохранял надежду. Мы действовали слишком расслабленно и при движении назад не так сильны, как в первом тайме.

    В общем и целом – это заслуженная победа, но комплимент «Майнцу» за их игру», – сказал после матча Хайнкес.

    Матч 21-го тура немецкой Бундеслиги «Майнц» – «Бавария» завершился со счетом 0:2. «Бавария» продолжает лидировать в турнирной таблице с 53 очками, опережая «Байер» и «Лейпциг» на 18 очков.

    Источник: ФК «Бавария»

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    05.02.2018 10:42
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