«Атлетико» стал единственный клубом из топ-6, который победил в 22-м туре Примеры

Накануне состоялся матч 22-го тура испанской Примеры, в котором «Атлетико» в Мадриде принимал «Валенсию». Встреча завершилась со счетом 1:0.

Благодаря этому результату мадридский клуб стал единственный из топ-6, кому удалось одержать победу в 22-м туре: «Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» (1:1), «Реал» – с «Леванте» (2:2), «Вильярреал» проиграл «Бетису» (1:2), а «Севилья» потерпела поражение от «Эйбара» (1:5).

Подобный результат был зафиксирован в 14-м туре предыдущего розыгрыша Примеры, но тогда ни один из клубов топ-6 не смог победить.