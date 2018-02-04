Широков считает, что Погребняк выиграет суд у «Динамо»

Бывший капитан сборной России Роман Широков выразил мнение, что экс-нападающий «Динамо» Павел Погребняк отсудит положенные по контракту деньги у московского клуба.

Напомним, что бело-голубые одностороннем прядке расторгли соглашение с 34-летним россиянином.

– Как думаете, выиграет ли Павел Погребняк суд у «Динамо»?

– Я не знаю, подали ли его представители иск в арбитраж. Наверное, есть шансы выиграть. Судьи будут досконально рассматривать дело. Кто его выиграет, тот и достоин победы, скажем так.