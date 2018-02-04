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    Широков считает, что Погребняк выиграет суд у «Динамо»

    Бывший капитан сборной России Роман Широков выразил мнение, что экс-нападающий «Динамо» Павел Погребняк отсудит положенные по контракту деньги у московского клуба.

    Напомним, что бело-голубые одностороннем прядке расторгли соглашение с 34-летним россиянином.

    – Как думаете, выиграет ли Павел Погребняк суд у «Динамо»?

    – Я не знаю, подали ли его представители иск в арбитраж. Наверное, есть шансы выиграть. Судьи будут досконально рассматривать дело. Кто его выиграет, тот и достоин победы, скажем так.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.02.2018 19:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 5 февраля 2018, 10:33

      что за бредовый заголовок "Широков считает, что Погребняк выиграет суд у «Динамо»"
      а по тексту: "Наверное, есть шансы выиграть."

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8026

      nik55 4 февраля 2018, 20:25

      оракул новый

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +652

      gunstilzit 4 февраля 2018, 19:55

      Наверное, есть шансы выиграть.
      Сказал Широков.
      Широков считает, что Погребняк выиграет суд у «Динамо»
      Додумали журналисты.

      5
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      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > gunstilzit 4 февраля 2018, 21:03

      Журналисты не додумали. Додумали школописаки с Бомбардира. Если по ссылке источника перейти, там совершенно другой заголовок.

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