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    Стерлинг — о судействе в АПЛ: «Некоторых игроков просто убивают, арбитры должны пресекать грубую игру»

    Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг прокомментировал судейство в АПЛ.

    «Некоторые приемы ужасны. Это не то, чего ожидаешь от матча в топовой лиге, особенно когда команда проигрывает и начинает пинать соперников.

    Есть приемы, которые плохо просчитаны и не все из них намеренно выполняются так грубо. Но при этом они остаются опасными, и, я думаю, арбитры должны пресекать их, потому что некоторых игроков убивают. На это грустно смотреть», — сказал Стерлинг.

    «Манчестер Сити» занимает первую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 69 очков в 26 матчах.

    Источник: BBC

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    04.02.2018 13:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 февраля 2018, 20:06

      Футбол в Англии традиционно славился своей жесткостью.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      red-killer 4 февраля 2018, 17:18

      Хорош ныть буть мужиком.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +243

      Loxxam 4 февраля 2018, 15:20

      Иди в регби поиграй

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 4 февраля 2018, 14:52

      100% правда, потому в футболе столько костоломов, особенно в АПЛ, их просто прощают судьи, на регулярной основе, между прочим. Зато за какой-нибудь косой взгляд можно пару матчей дисквы получить. Дух игры, что тут скажешь.

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