Стерлинг — о судействе в АПЛ: «Некоторых игроков просто убивают, арбитры должны пресекать грубую игру»

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг прокомментировал судейство в АПЛ.

«Некоторые приемы ужасны. Это не то, чего ожидаешь от матча в топовой лиге, особенно когда команда проигрывает и начинает пинать соперников.

Есть приемы, которые плохо просчитаны и не все из них намеренно выполняются так грубо. Но при этом они остаются опасными, и, я думаю, арбитры должны пресекать их, потому что некоторых игроков убивают. На это грустно смотреть», — сказал Стерлинг.

«Манчестер Сити» занимает первую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 69 очков в 26 матчах.