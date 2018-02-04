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Муса назвал Слуцкого лучшим тренером в своей карьере

4 февраля 2018, 10:40
15

Нападающий Ахмед Муса, перешедший на правах аренды из «Лестера» в ЦСКА, прокомментировал слова бывшего главного тренера армейцев Леонида Слуцкого.

Российский специалист ранее заявил, что возвращение Мусы – это супертрансфер для ЦСКА.

«Кому-то в словах Слуцкого почудится лесть о том, что мой переход в ЦСКА – это супертрансфер для команды, но я так не считаю. Слуцкий всегда говорит со знанием дела, поскольку лучше кого бы то ни было знает мой потенциал.

Я вообще считаю его лучшим тренером в своей карьере. Именно Слуцкий сделал меня таким футболистом, какой я есть сейчас. Нам обоим известны мои сильные стороны, поэтому я, пожалуй, соглашусь с его оценкой», – сказал Муса.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Муса Ахмед Слуцкий Леонид
Комментарии (15)
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Freyk
1517730774
Вот мог летом перейти в «Халл» и помочь лучшему тренеру в своей карьере, раз уж в «Лестере» дела не задались, а теперь-то что толку от этих пустых разговоров?
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swot1205
1517730930
Золотые слова
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insider_retro
1517731589
У каждого есть свой учитель и свой тренер. Тогда на лицо и плодотворное и успешное сотрудничество! А когда несовпадение подходов и взглядов, то мученье и поиск новых вариантов.
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multiscan
1517732632
Что-то Муса в последние дни "разлизался" слишком много?
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acer2003
1517734321
Как много стало Мусы на страницах новостей и лести из его рта (((!!
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Робинзон
1517734370
благодарный .
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OOOVVV.
1517737563
А много ли тренеров было у Ахмеда? Всего трое. Из этой тройки, согласен, ЛВС лучший.
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ПФК ЦСКА Моscow
1517812671
вполне ожидаемо
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bset
1517814488
Было бы странно, если бы он считал иначе. Мы верим в тебя. Верим, что ты нам поможешь достойно закончить сезон (с попаданием в группу ЛЧ и прохождением пары стадий в ЛЕ) и что мы сможем зажечь в тебе снова то мастерство, которое ты показывал, и ты наконец заиграешь в Европе.
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R015RK
1517815573
А вот по поводу супертрансфера я бы не согласился
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