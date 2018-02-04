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    Муса назвал Слуцкого лучшим тренером в своей карьере

    Нападающий Ахмед Муса, перешедший на правах аренды из «Лестера» в ЦСКА, прокомментировал слова бывшего главного тренера армейцев Леонида Слуцкого.

    Российский специалист ранее заявил, что возвращение Мусы – это супертрансфер для ЦСКА.

    «Кому-то в словах Слуцкого почудится лесть о том, что мой переход в ЦСКА – это супертрансфер для команды, но я так не считаю. Слуцкий всегда говорит со знанием дела, поскольку лучше кого бы то ни было знает мой потенциал.

    Я вообще считаю его лучшим тренером в своей карьере. Именно Слуцкий сделал меня таким футболистом, какой я есть сейчас. Нам обоим известны мои сильные стороны, поэтому я, пожалуй, соглашусь с его оценкой», – сказал Муса.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.02.2018 10:40
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +388

      R015RK 5 февраля 2018, 10:26

      А вот по поводу супертрансфера я бы не согласился

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 5 февраля 2018, 10:08

      Было бы странно, если бы он считал иначе. Мы верим в тебя. Верим, что ты нам поможешь достойно закончить сезон (с попаданием в группу ЛЧ и прохождением пары стадий в ЛЕ) и что мы сможем зажечь в тебе снова то мастерство, которое ты показывал, и ты наконец заиграешь в Европе.

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 5 февраля 2018, 09:37

      вполне ожидаемо

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 4 февраля 2018, 22:01

      Муса - неутомимый льстец !

      0
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 4 февраля 2018, 14:03

      Кто много языком,
      Обычно мало ногами.
      Это так, между нами.

      0
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 4 февраля 2018, 12:50

      Точно!

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 4 февраля 2018, 12:47

      Без комментариев

      0
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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 4 февраля 2018, 12:46

      А много ли тренеров было у Ахмеда? Всего трое.
      Из этой тройки, согласен, ЛВС лучший.

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    • ...
      Рейтинг: +58

      борманбек 4 февраля 2018, 12:43

      ошибается

      0
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 4 февраля 2018, 11:52

      благодарный
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