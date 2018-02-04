Муса назвал Слуцкого лучшим тренером в своей карьере

Нападающий Ахмед Муса, перешедший на правах аренды из «Лестера» в ЦСКА, прокомментировал слова бывшего главного тренера армейцев Леонида Слуцкого.

Российский специалист ранее заявил, что возвращение Мусы – это супертрансфер для ЦСКА.

«Кому-то в словах Слуцкого почудится лесть о том, что мой переход в ЦСКА – это супертрансфер для команды, но я так не считаю. Слуцкий всегда говорит со знанием дела, поскольку лучше кого бы то ни было знает мой потенциал.

Я вообще считаю его лучшим тренером в своей карьере. Именно Слуцкий сделал меня таким футболистом, какой я есть сейчас. Нам обоим известны мои сильные стороны, поэтому я, пожалуй, соглашусь с его оценкой», – сказал Муса.