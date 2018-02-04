Тер Стеген – о Месси: «Он очень умен и хитер»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген отметил высокий уровень игры нападающего каталонской команды Лионеля Месси.

«Он очень умен и точно знает, куда направить мяч. Иногда журналисты говорят, что вратари могли бы делать большее, когда играют против Месси, но я сталкиваюсь с этим каждую тренировку: неважно, как ты располагаешься, он ударит так, что ты не сможешь дотянуться.

Он хитер: многие игроки бьют просто чтобы нанести удар или чтобы избавиться от мяча, но не Месси. Он высчитывает все особенным образом: иногда он бьет так слабо, что кажется, будто мяч легко поймать, но на самом деле это не так», – заявил тер Стеген.

В нынешнем розыгрыше Примеры Месси забил 20 голов и сделал 11 результативных передач в 21 матче.