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    Тер Стеген – о Месси: «Он очень умен и хитер»

    Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген отметил высокий уровень игры нападающего каталонской команды Лионеля Месси.

    «Он очень умен и точно знает, куда направить мяч. Иногда журналисты говорят, что вратари могли бы делать большее, когда играют против Месси, но я сталкиваюсь с этим каждую тренировку: неважно, как ты располагаешься, он ударит так, что ты не сможешь дотянуться.

    Он хитер: многие игроки бьют просто чтобы нанести удар или чтобы избавиться от мяча, но не Месси. Он высчитывает все особенным образом: иногда он бьет так слабо, что кажется, будто мяч легко поймать, но на самом деле это не так», – заявил тер Стеген.

    В нынешнем розыгрыше Примеры Месси забил 20 голов и сделал 11 результативных передач в 21 матче.

    Источник: Goal.com

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    04.02.2018 09:50
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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 4 февраля 2018, 15:41

      тяжело сказать когда решают доли секунды на решение перед выполнением удара

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      Олександр1204 4 февраля 2018, 14:00

      да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 4 февраля 2018, 13:07

      Стеген

      Без комментариев

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2253

      Maxi_7 4 февраля 2018, 11:20

      Да, Месси очень "тонкий" игрок, отлично чувствует игру и каждый момент в отдельности - под этим мы и понимаем футбольный интеллект и наслаждаемся этим.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 4 февраля 2018, 10:56

      Да

      1
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