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    Полузащитник «Кристал Пэлас» в матче с «Вест Хэмом» сломал лодыжку и выбыл до конца сезона

    Полузащитник «Кристал Пэлас» Бакари Сако в матче 25-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:1) сломал лодыжку. Из-за травмы 29-летний малиец пропустит остаток сезона.

    «Возможно, вы слышали плохие новости: я сломал лодыжку во время последней игры с «Вест Хэмом». Хотелось бы поблагодарить всех за невероятную поддержку, которую мне оказали. Надеюсь вернуться раньше срока. Бог мне поможет», – написал футболист на своей странице в твиттере.

    В нынешнем сезоне Сако провел в АПЛ пять матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Skysports

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    03.02.2018 08:48
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