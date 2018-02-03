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    Червиченко: «25 миллионов за Промеса – много. Для РФПЛ он хороший игрок, а для топовых чемпионатов – не уверен»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном уходе из московского клуба полузащитника Квинси Промеса.

    Ранее сообщалось, что «Саутгемптон» готов был заплатить за 26-летнего голландца 25 миллионов евро, но перенес покупку на лето.

    – Говорят, что последнее предложение за Промеса внeс «Саутгемптон». Предложенные 25 миллионов – та сумма, за которую можно рискнуть борьбой за чемпионство?

    – Борьба за чемпионство – хорошая вещь, но не надо забывать об отрыве в 8 очков при 10 оставшихся турах, и «Спартак» не один гонится за лидером, все остальные также готовы потолкаться локтями. Если в таких обстоятельствах красно-белые станут чемпионами, то можно будет сказать, что в клубе работают гениальные люди.

    Не знаю, сколько для «Спартака» 25 миллионов, много это или мало. Но я думаю, что за Промеса это даже много. Для нашего чемпионата это хороший игрок, а вот для топовых первенств – не уверен.

    Источник: Rusfootball.info

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    03.02.2018 06:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 февраля 2018, 12:37

      отвали уж

      0
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 3 февраля 2018, 11:14

      Ну естественно....вспомним гениальные трансферы времен Червяка ....ну блин сколько можно то этого жирного недомерка пиарить ????

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 3 февраля 2018, 11:02

      Для топ чемпов он никто

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 3 февраля 2018, 10:43

      Даже не сомневайся! Антоха поможет Спартаку и летом уедет в ТОП!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8026

      nik55 3 февраля 2018, 09:02

      червяк----какое твое дело

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      бочаров 3 февраля 2018, 08:41

      За Червиченко я и 25 тенге не отдал.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 3 февраля 2018, 06:38

      В ТОП чемпионатах и за 40 млн. всякий хлам покупают, а тут ИГРОК за 25 млн.

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