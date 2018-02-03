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  • Червиченко: «25 миллионов за Промеса – много. Для РФПЛ он хороший игрок, а для топовых чемпионатов – не уверен»

Червиченко: «25 миллионов за Промеса – много. Для РФПЛ он хороший игрок, а для топовых чемпионатов – не уверен»

3 февраля 2018, 06:23
8

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном уходе из московского клуба полузащитника Квинси Промеса.

Ранее сообщалось, что «Саутгемптон» готов был заплатить за 26-летнего голландца 25 миллионов евро, но перенес покупку на лето.

– Говорят, что последнее предложение за Промеса внeс «Саутгемптон». Предложенные 25 миллионов – та сумма, за которую можно рискнуть борьбой за чемпионство?

– Борьба за чемпионство – хорошая вещь, но не надо забывать об отрыве в 8 очков при 10 оставшихся турах, и «Спартак» не один гонится за лидером, все остальные также готовы потолкаться локтями. Если в таких обстоятельствах красно-белые станут чемпионами, то можно будет сказать, что в клубе работают гениальные люди.

Не знаю, сколько для «Спартака» 25 миллионов, много это или мало. Но я думаю, что за Промеса это даже много. Для нашего чемпионата это хороший игрок, а вот для топовых первенств – не уверен.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Червиченко Андрей
Комментарии (8)
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ДАША Д
1517629114
В ТОП чемпионатах и за 40 млн. всякий хлам покупают, а тут ИГРОК за 25 млн.
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бочаров
1517636473
За Червиченко я и 25 тенге не отдал.
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nik55
1517637768
червяк----какое твое дело
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Сильвербой
1517643798
Даже не сомневайся! Антоха поможет Спартаку и летом уедет в ТОП!!!
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Axe111
1517644965
Для топ чемпов он никто
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Spartak 777
1517645657
Ну естественно....вспомним гениальные трансферы времен Червяка ....ну блин сколько можно то этого жирного недомерка пиарить ????
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VVM1964
1517649498
Супер !!! Надо дать почитать мнение червя всем футбольным агентам , пусть отвалят - ну очень хочется что бы Антоха остался в Спартаке . )))
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Полная Канистра
1517650622
отвали уж
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