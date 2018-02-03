Червиченко: «25 миллионов за Промеса – много. Для РФПЛ он хороший игрок, а для топовых чемпионатов – не уверен»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном уходе из московского клуба полузащитника Квинси Промеса.

Ранее сообщалось, что «Саутгемптон» готов был заплатить за 26-летнего голландца 25 миллионов евро, но перенес покупку на лето.

– Говорят, что последнее предложение за Промеса внeс «Саутгемптон». Предложенные 25 миллионов – та сумма, за которую можно рискнуть борьбой за чемпионство?

– Борьба за чемпионство – хорошая вещь, но не надо забывать об отрыве в 8 очков при 10 оставшихся турах, и «Спартак» не один гонится за лидером, все остальные также готовы потолкаться локтями. Если в таких обстоятельствах красно-белые станут чемпионами, то можно будет сказать, что в клубе работают гениальные люди.

Не знаю, сколько для «Спартака» 25 миллионов, много это или мало. Но я думаю, что за Промеса это даже много. Для нашего чемпионата это хороший игрок, а вот для топовых первенств – не уверен.