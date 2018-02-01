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«Саутгемптон» перенес покупку Промеса на лето

1 февраля 2018, 01:34
22

Руководство «Саутгемптона» решило возобновить переговоры по Квинси Промесу в период летнего окна переходов. Об этом сообщило BBC.

Ранее стало известно, что «святые» отказались от трансфер 26-летнего полузащитника «Спартака». По данным Sky, на ранних этапах переговоров клуб предлагал красно-белым 25 миллионов евро. Считается, что переговоры не привели к трансферу из-за желания московского клуба получить 40 миллионов.

Промес в текущем сезоне забил 15 голов и отдал восемь результативных передач в 25 встречах. Портал Transfermarkt оценивает его в 22 миллиона.

Подопечные Массимо Карреры ушли на зимний перерыв РФПЛ в статусе третьей команды турнирной таблицы. Чемпионат возобновится в марте.

«Саутгемптон» после 25 туров английской Премьер-лиги занимает 18 место.

Следите за закрытием трансферного окна в режиме онлайн

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Спартак Саутгемптон Нидерланды Промес Квинси
Комментарии (22)
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rammax fcsm
1517449861
привет чемпионшипу летом передавайте, чмошники!!
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Дядя Серёжа
1517450941
Победитель Лиги Европы к лету подорожает, у них денег не хватит.
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lekseij2007
1517456884
Есть либо купили, либо нет. Остальное - чушь.
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Диктор
1517457939
Он стоит 40 лямов-однозначно.
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mr. Perdony
1517465300
Этот игрок достоин большего клуба !
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zigbert
1517466644
Стремление Саутгемптона усилится понятно,только видно что такими деньгами они не располагают.
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Антон bx14e
1517467496
Если б не продавали таких,как Бейл и Лаллана,то со временем стали серьезной командой и Промес бы сам к вам захотел. а когда перспектив никаких,ну че там делать то!?)
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OfaZavr
1517470213
летом тем более туда не пойдет, там будет из кого выбрать.
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VVM1964
1517474295
Летом - 50 .
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Полная Канистра
1517478209
...Это было прошлым летом в середине января...... ТОХА БУДЕТ ЖДАТЬ ВСЕГДА И ВЫ ЖДИТЕ ЦЕЛУЮ ВЕЧНОСТЬ
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