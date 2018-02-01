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    «Саутгемптон» перенес покупку Промеса на лето

    Руководство «Саутгемптона» решило возобновить переговоры по Квинси Промесу в период летнего окна переходов. Об этом сообщило BBC.

    Ранее стало известно, что «святые» отказались от трансфер 26-летнего полузащитника «Спартака». По данным Sky, на ранних этапах переговоров клуб предлагал красно-белым 25 миллионов евро. Считается, что переговоры не привели к трансферу из-за желания московского клуба получить 40 миллионов.

    Промес в текущем сезоне забил 15 голов и отдал восемь результативных передач в 25 встречах. Портал Transfermarkt оценивает его в 22 миллиона.

    Подопечные Массимо Карреры ушли на зимний перерыв РФПЛ в статусе третьей команды турнирной таблицы. Чемпионат возобновится в марте.

    «Саутгемптон» после 25 туров английской Премьер-лиги занимает 18 место.

    Следите за закрытием трансферного окна в режиме онлайн

    Источник: BBC

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    01.02.2018 01:34
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    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 1 февраля 2018, 12:43

      ...Это было прошлым летом в середине января...... ТОХА БУДЕТ ЖДАТЬ ВСЕГДА И ВЫ ЖДИТЕ ЦЕЛУЮ ВЕЧНОСТЬ

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 февраля 2018, 10:30

      летом тем более туда не пойдет, там будет из кого выбрать.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert > OfaZavr 1 февраля 2018, 14:36

      Вот уж действительно ажиотаж вокруг Промеса создали бешеный,а летом могут об этом забыть.Ну и с десяточкой.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2726

      a_who 1 февраля 2018, 09:53

      22,25,40... для Спартака он бесценен !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 1 февраля 2018, 09:44

      Если б не продавали таких,как Бейл и Лаллана,то со временем стали серьезной командой и Промес бы сам к вам захотел. а когда перспектив никаких,ну че там делать то!?)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 февраля 2018, 09:30

      Стремление Саутгемптона усилится понятно,только видно что такими деньгами они не располагают.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert > klifS 1 февраля 2018, 14:28

      Если это так,то руководство святых что то темнит.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert > klifS 1 февраля 2018, 14:37

      Похоже на то.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      mr. Perdony 1 февраля 2018, 09:08

      Этот игрок достоин большего клуба !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 февраля 2018, 07:05

      Он стоит 40 лямов-однозначно.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 1 февраля 2018, 06:48

      Есть либо купили, либо нет. Остальное - чушь.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 1 февраля 2018, 05:09

      Победитель Лиги Европы к лету подорожает, у них денег не хватит.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 1 февраля 2018, 04:51

      привет чемпионшипу летом передавайте, чмошники!!

      3
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