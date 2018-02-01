«Саутгемптон» перенес покупку Промеса на лето

Руководство «Саутгемптона» решило возобновить переговоры по Квинси Промесу в период летнего окна переходов. Об этом сообщило BBC.

Ранее стало известно, что «святые» отказались от трансфер 26-летнего полузащитника «Спартака». По данным Sky, на ранних этапах переговоров клуб предлагал красно-белым 25 миллионов евро. Считается, что переговоры не привели к трансферу из-за желания московского клуба получить 40 миллионов.

Промес в текущем сезоне забил 15 голов и отдал восемь результативных передач в 25 встречах. Портал Transfermarkt оценивает его в 22 миллиона.

Подопечные Массимо Карреры ушли на зимний перерыв РФПЛ в статусе третьей команды турнирной таблицы. Чемпионат возобновится в марте.

«Саутгемптон» после 25 туров английской Премьер-лиги занимает 18 место.

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