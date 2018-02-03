Примера. «Реал Сосьедад» разгромил «Депортиво»

«Реал Сосьедад» забил пять безответных мячей в ворота «Депортиво» в матче 21-го тура чемпионата Испании.

После этого результата хозяева имеют на своем счету 26 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице Примеры. «Депортиво», в активе которого 17 баллов, располагается на 18-й строчке.

Чемпионат Испании. Примера. 21 тур

Реал Сосьедад – Депортиво – 5:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Виллиан Жозе, 32; 2:0 – Ильярраменди, 62; 3:0 – Каналес, 75; 4:0 – Элустондо, 82; 5:0 – Ильярраменди, 89.

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