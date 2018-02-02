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  • Гончаренко: «Когда заявляешься на игру в спортивном костюме, это не соответсвует атмосфере»

Гончаренко: «Когда заявляешься на игру в спортивном костюме, это не соответсвует атмосфере»

2 февраля 2018, 21:09
4

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончеренко рассказал о своем отношении к дресс-коду во время матчей.

«Импонирует то, что происходит в КХЛ, где все представители штаба вместе с главным тренером должны носить костюмы и галстуки. Игра — это праздник. И когда ты заявляешься на него в спортивном костюме, то не соответствуешь атмосфере.

Никого не осуждаю, но придерживаюсь позиции: матч ничем не отличается от торжественного мероприятия, где дресс-код соблюдается по умолчанию.

Понятное дело, что подобрать костюм, туфли, галстук — тоже работа, и порой непростая. Но ее проделываешь всерьез раз-два в жизни, и потом уже на автопилоте перед игрой забираешь из химчистки комплект одежды, который понадобится на стадионе. Когда подобное входит в привычку, даже вспоминать о спортивном костюме или джинсах перестаешь», — сказал Гончаренко.

ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 35 очков после 20 туров.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (4)
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maior-60
1517605444
Все правильно сказал!
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АртурZaСМ
1517641726
Футбол -это прежде всего спортивное мероприятие, а не званный ужин или светский раут и нужно соответствовать спортивному мероприятию. Посмотрите на все виды спорту на Олимпийских играх там тренера всегда в спортивной форме, для того что где-то подбежать что-то подсказать, а то будет как с Зиданом где он рвет своё очко от пупка до копчика.
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nemolod
1517732222
Видимо,все зависит от отношения самого человека к мероприятию,для кого-то это праздник и можно действительно одеться по моде,а для других-это прежде всего работа,отчего и одеваются в рабочую одежду (спортивная экипировка)! Что лучше? Наверное-и то и другое,главное,чтоб это подходило к конкретному лицу,можно и в спортивной одежде выглядеть элегантно,а можно и в костюме при галстуке смотреться клоуном из цирка!
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