Гончаренко: «Когда заявляешься на игру в спортивном костюме, это не соответсвует атмосфере»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончеренко рассказал о своем отношении к дресс-коду во время матчей.

«Импонирует то, что происходит в КХЛ, где все представители штаба вместе с главным тренером должны носить костюмы и галстуки. Игра — это праздник. И когда ты заявляешься на него в спортивном костюме, то не соответствуешь атмосфере.

Никого не осуждаю, но придерживаюсь позиции: матч ничем не отличается от торжественного мероприятия, где дресс-код соблюдается по умолчанию.

Понятное дело, что подобрать костюм, туфли, галстук — тоже работа, и порой непростая. Но ее проделываешь всерьез раз-два в жизни, и потом уже на автопилоте перед игрой забираешь из химчистки комплект одежды, который понадобится на стадионе. Когда подобное входит в привычку, даже вспоминать о спортивном костюме или джинсах перестаешь», — сказал Гончаренко.

ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 35 очков после 20 туров.