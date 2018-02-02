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    Матч «Труа» с «Дижоном» перенесен из-за наводнения

    Профессиональная футбольная лига Франции приняла решение перенести матч 24-го тура чемпионата страны, в котором встретятся «Труа» и «Дижон», сообщает пресс-служба хозяев. Изначальна игра планировалась на 2 февраля, но была перенесена на 20-е число.

    Связано такое решение с наводнением на домашней арене «Труа» – «Cтад де л`Об». Принимающая сторона не смогла дать гарантии безопасности болельщикам и участникам игры в связи со стихийным бедствием. Само наводнение вызвано затяжными дождями и разливом Сены.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.02.2018 11:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +65

      SantiagoGridunias 2 февраля 2018, 13:17

      пускай тогда по правилам гандбола сыграют))))))

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