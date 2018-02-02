Матч «Труа» с «Дижоном» перенесен из-за наводнения

Профессиональная футбольная лига Франции приняла решение перенести матч 24-го тура чемпионата страны, в котором встретятся «Труа» и «Дижон», сообщает пресс-служба хозяев. Изначальна игра планировалась на 2 февраля, но была перенесена на 20-е число.

Связано такое решение с наводнением на домашней арене «Труа» – «Cтад де л`Об». Принимающая сторона не смогла дать гарантии безопасности болельщикам и участникам игры в связи со стихийным бедствием. Само наводнение вызвано затяжными дождями и разливом Сены.