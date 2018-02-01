Кураньи: «Хохлов будет двигать «Динамо» вперед»

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи поделился мнением об игре команды.

– Как оцениваете выступление «Динамо» в этом сезоне?

– Конечно, я слежу за ситуацией в «Динамо». Сейчас у них прекрасный новый тренер – мой друг и мы с ним много играли. Я уверен, что он будет двигать команду вперед, в правильном направлении.

– Что у команды не получается в этом сезоне?

– Было много новых футболистов и перемен в клубе. Финансовая подпитка уже не такая мощная, как когда-то. Все это требует огромной работы и усилий. Уверен, что эти усилия увенчаются успехом.

– «Динамо» скоро будет играть на новом стадионе. Есть желание приехать на открытие арены?

– Если пригласят, то приеду с большим удовольствием. Для меня будет большой честью поучаствовать в этом мероприятии.

Открытие нового стадиона намечено на апрель 2018 года.