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    Кураньи: «Хохлов будет двигать «Динамо» вперед»

    Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи поделился мнением об игре команды.

    – Как оцениваете выступление «Динамо» в этом сезоне?

    – Конечно, я слежу за ситуацией в «Динамо». Сейчас у них прекрасный новый тренер – мой друг и мы с ним много играли. Я уверен, что он будет двигать команду вперед, в правильном направлении.

    – Что у команды не получается в этом сезоне?

    – Было много новых футболистов и перемен в клубе. Финансовая подпитка уже не такая мощная, как когда-то. Все это требует огромной работы и усилий. Уверен, что эти усилия увенчаются успехом.

    – «Динамо» скоро будет играть на новом стадионе. Есть желание приехать на открытие арены?

    – Если пригласят, то приеду с большим удовольствием. Для меня будет большой честью поучаствовать в этом мероприятии.

    Открытие нового стадиона намечено на апрель 2018 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.02.2018 17:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй 1 февраля 2018, 20:10

      Ага, было дело Кубань уже двигал. Все футболёры безвольные козлы, а он один в белом пальто

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 1 февраля 2018, 18:59

      Только бы Дмитрия не сдвинули с должности, в Динамо это запросто

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