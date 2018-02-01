«Манчестер Сити» отдал Мангала в аренду «Эвертону»

Защитник «Манчестер Сити» Эльяким Мангала пополнил состав «Эвертона». Его договор аренды с клубом рассчитан на ближайшие полтора года.

«Я рад полученной возможности играть в составе «Эвертона». Уже не могу дождаться, когда впервые надену королевскую синюю майку, и отдам все за болельщиков», – сказал Мангала после подписания контракта.

Напомним, что француз выступает за «Манчестер Сити» с августа 2014 года. В текущем сезоне он провел четыре матча в английской Премьер-лиге в стартовом составе.