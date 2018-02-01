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    «Манчестер Сити» отдал Мангала в аренду «Эвертону»

    Защитник «Манчестер Сити» Эльяким Мангала пополнил состав «Эвертона». Его договор аренды с клубом рассчитан на ближайшие полтора года.

    «Я рад полученной возможности играть в составе «Эвертона». Уже не могу дождаться, когда впервые надену королевскую синюю майку, и отдам все за болельщиков», – сказал Мангала после подписания контракта.

    Напомним, что француз выступает за «Манчестер Сити» с августа 2014 года. В текущем сезоне он провел четыре матча в английской Премьер-лиге в стартовом составе.

    Источник: ФК «Эвертон»

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    01.02.2018 06:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1055

      3ton 1 февраля 2018, 07:26

      Пеп его сплавит летом

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