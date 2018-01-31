Варга: «Смоловым интересовался Венгер»

Известный агент Шандор Варга не исключил, что форвард «Краснодара» Федор Смолов все-таки переберется в Англию в зимнее трансферное окно. Как было отмечено, в футболисте заинтересованы несколько клубов АПЛ, в том числе и «Арсенал».

«Знаю, что много клубов реально рассматривали его кандидатуру. Так что ничего еще не ясно. До закрытия трансферного окна все еще может произойти. Федор уже готов играть на уровне АПЛ.

Им интересовались «Вест Хэм», «Кристал Пэлас». Арсен Венгер спрашивал у меня про этого нападающего. Еще «Эвертон». В целом, 6-7 команд. У Федора хороший агент, который довольно легко общается с английскими клубами. Так что я не сильно удивлюсь, если зимой форвард «Краснодара» все же окажется в Англии», – сказал агент.

В текущем сезоне форвард провел в чемпионате России 13 матчей, в которых забил 10 голов и отдал три результативные передачи.

Следите за закрытием трансферного окна в режиме онлайн