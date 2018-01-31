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Варга: «Смоловым интересовался Венгер»

31 января 2018, 18:24
10

Известный агент Шандор Варга не исключил, что форвард «Краснодара» Федор Смолов все-таки переберется в Англию в зимнее трансферное окно. Как было отмечено, в футболисте заинтересованы несколько клубов АПЛ, в том числе и «Арсенал».

«Знаю, что много клубов реально рассматривали его кандидатуру. Так что ничего еще не ясно. До закрытия трансферного окна все еще может произойти. Федор уже готов играть на уровне АПЛ.

Им интересовались «Вест Хэм», «Кристал Пэлас». Арсен Венгер спрашивал у меня про этого нападающего. Еще «Эвертон». В целом, 6-7 команд. У Федора хороший агент, который довольно легко общается с английскими клубами. Так что я не сильно удивлюсь, если зимой форвард «Краснодара» все же окажется в Англии», – сказал агент.

В текущем сезоне форвард провел в чемпионате России 13 матчей, в которых забил 10 голов и отдал три результативные передачи.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Смолов Федор Венгер Арсен
Комментарии (10)
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DOCTOR PENALTY
1517412726
Это была бы сказка! Арсенал великий клуб.
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Tyler_Stark
1517413947
На фоне новости о трансфере Абумеянга, эта звучит смешно
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Вомбат
1517415257
Наверное Венгер действительно его спрашивал про Смолова, я даже могу догадаться в каком контексте. -Ты не знаешь в России форварда, который был бы не хуже Обамеянга, но дешевле. - Знаю, Смолов. На следующий день: - Посмотрел я записи матчей Россия-Уэльс и Краснодар-Спарта, чтобы составить представление о твоем Смолове. Могу я спросить, зачем ты мне наврал?
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rizonator
1517434901
Венгерку Аршавина хватило.
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