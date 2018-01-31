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Масалитин не разделил восторга от возвращения Мусы в ЦСКА

31 января 2018, 10:41
8

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин с сомнением относится к возвращению форварда «Лестера» Ахмеда Мусы в столичный клуб. При этом он отметил, что армейцам сейчас пригодится любой нападающий.

Напомним, что Муса будет выступать в российском клубе до конца сезона на правах аренды.

– Сейчас любой хороший нападающий для команды будет спасением. Так что появления Мусы – безусловный плюс. Другое дело, не уверен, что мы увидим весной того Ахмеда, каким он нам запомнился по предыдущим выступлениям за ЦСКА. Все-таки за «Лестер» он почти не играл. Практики у нигерийца давно не было. В общем, есть сомнения. Но я верю в лучшее.

– Пока ЦСКА идет пятым, но имеет шансы побороться и за вторую строчку. Как оцениваете результат по итогам 20 туров?

– Моя оценка – четверка с минусом. На чемпионство уже не претендуем. Но никто перед сезоном и не ждал каких-то свершений. Надо быть реалистами. Когда тренер ставит в нападение Вернблума, он делает это не от хорошей жизни. О финансовых проблемах ЦСКА не говорил только ленивый. Вот когда ситуация стабилизируется, вернемся к вопросу о золоте.

Гончаренко раньше работал главным только в командах-середняках. Ну БАТЭ, ну «Кубань», а что еще? Там игру можно было строить исключительно от обороны. ЦСКА – это совсем другой уровень. И даже с учетом кадрового дефицита все равно неправильно, когда команда не знает, как действовать впереди

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Масалитин Валерий Муса Ахмед
Комментарии (8)
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pegas1276
1517388123
как говорится, придет весна продолжение чампа, и сами всё увидим, чего раньше времени "голову пеплом посыпать"...
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серега кашин
1517391017
ПОЖИВЕМ УВИДИМ
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Бубновский
1517392594
....сейчас для цска на бесптичье и жпопа - соловей!!!!...а муса - не самый плохой вариант для разгона атак....возможно вермблум станет бомбардиром в цска с его подач
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petlyra
1517393735
Все правильно сказал.
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Axe111
1517396353
Какой может быть восторг, эта муса уже проявила себя в Англии, результат на лицо)))
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sour12
1517448485
Бред...он бегать разучился?он настоящий профессионал, уверен он покажет лучший футбол. ..у него тройная мотивация.1 ЦСКА для него родной 2 доказать лестеру , что они не правы не давали играть 3 показать себя что бы вернуться в ЦСКА или другой сильный европейский клуб
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