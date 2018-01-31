Эмерсон: «Всегда мечтал надеть футболку «Челси»

Защитник «Челси» Эмерсон, который на днях перебрался в лондонский клуб из «Ромы», заявил, что всегда мечтал надеть синюю футболку английского клуба.

«Я пришел сюда, потому что это великий клуб с потрясающей историей. Сегодня я реализовал одно из своих давних мечтаний — я всегда мечтал надеть футболку такого великого клуба.

Я слежу за английским футболом с 15-летнего возраста. В английском чемпионате потрясающий футбол, за ним интересно наблюдать, но играть в него в Англии будет еще лучше», – сказал Эмерсон.

Контракт футболиста с клубом рассчитан на 4,5 года. Лондонцы заплатят за игрока около 20 миллионов евро.