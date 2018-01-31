«Эвертон» отдал Рамиреса в аренду «Севилье»

Нападающий «Эвертона» Сандро Рамирес продолжит свою карьеру в испанской Примере. Футболист возвращается в Испанию, где будет выступать в составе «Севильи» на правах аренды.

Контракт с 22-летним испанцем будет подписан до окончания текущего сезона, в котором он провел 15 матчей во всех турнирах, забив в них один гол и однажды отдав результативную передачу.

Стоит отметить, что до перехода в «Эвертон» Сандро выступал за «Малагу» и «Барселону».