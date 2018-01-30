Гончаренко — о Мусе: «У него менталитет победителя. С нетерпением ждем его приезда»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал трансфер нападающего Ахмеда Мусы из «Лестера».

— Обе стороны могут быть довольны. Мусе нужна игровая практика перед чемпионатом мира, а нам нужен игрок с его качествами, у которого есть скорость, который умеет открываться за спину, завершать атаки, все 90 минут проводить на хорошем уровне.

— У Ахмеда было мало игровой практики в «Лестере». Вы видите в этом проблему?

— Мы оценим его состояние. Не думаю, что в этом будет большая проблема. Тем более сейчас подготовительный период, у нас впереди есть еще несколько игр. Так что мы сможем подвести его в хорошей форме к «Црвене Звезде» и чемпионату.

— Как вы планируете использовать Ахмеда, на какой позиции?

— Мы знаем, что он может сыграть как крайнего нападающего, так и центрального при любой схеме. Посмотрим и оценим. У нас есть Витиньо, Дзагоев, Головин. Будем выстраивать нашу схему с ними. У меня есть определенные задумки, важно, чтобы они сработали.

— Можно ли сказать, что приобретение важно и с той точки зрения, что в команде появился ещe один лидер? Ведь Ахмед много выиграл в нашем клубе, он будет примером для молодых ребят.

— Да, и немаловажно, что у него менталитет победителя. Он знает, что надо в каждом матче играть на победу. Знает, что если тяжело, надо найти в себе дополнительные силы, чтобы помочь команде. С нетерпением ждем его приезда.

Напомним, что сегодня ЦСКА официально объявил об аренде Мусы до конца сезона.