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  • Гончаренко — о Мусе: «У него менталитет победителя. С нетерпением ждем его приезда»

Гончаренко — о Мусе: «У него менталитет победителя. С нетерпением ждем его приезда»

30 января 2018, 21:34
13

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал трансфер нападающего Ахмеда Мусы из «Лестера».

— Обе стороны могут быть довольны. Мусе нужна игровая практика перед чемпионатом мира, а нам нужен игрок с его качествами, у которого есть скорость, который умеет открываться за спину, завершать атаки, все 90 минут проводить на хорошем уровне.

— У Ахмеда было мало игровой практики в «Лестере». Вы видите в этом проблему?

— Мы оценим его состояние. Не думаю, что в этом будет большая проблема. Тем более сейчас подготовительный период, у нас впереди есть еще несколько игр. Так что мы сможем подвести его в хорошей форме к «Црвене Звезде» и чемпионату.

— Как вы планируете использовать Ахмеда, на какой позиции?

— Мы знаем, что он может сыграть как крайнего нападающего, так и центрального при любой схеме. Посмотрим и оценим. У нас есть Витиньо, Дзагоев, Головин. Будем выстраивать нашу схему с ними. У меня есть определенные задумки, важно, чтобы они сработали.

— Можно ли сказать, что приобретение важно и с той точки зрения, что в команде появился ещe один лидер? Ведь Ахмед много выиграл в нашем клубе, он будет примером для молодых ребят.

— Да, и немаловажно, что у него менталитет победителя. Он знает, что надо в каждом матче играть на победу. Знает, что если тяжело, надо найти в себе дополнительные силы, чтобы помочь команде. С нетерпением ждем его приезда.

Напомним, что сегодня ЦСКА официально объявил об аренде Мусы до конца сезона.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Муса Ахмед Гончаренко Виктор
Комментарии (13)
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Тraumtanzеr
1517337381
С лавки этот менталитет привезет?))
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DOCTOR PENALTY
1517337680
Наверное Гончаренко погорячился
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insider_retro
1517338323
Осторожный оптимизм - это хорошо. А вот перенастраивание игровых схем под арендованного игрока, наверное, не лучшее решение. Тренеру видней, он за всё в ответе!
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VeniaminS
1517346552
Вся надежда на Мусу - без игровой практики
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Almazovich
1517348110
Всем бы нашим футболистам такой менталитет!
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Axe111
1517352145
Поржал
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_Kesh_Suntar_
1517362179
Камбэк 10 побед в РФПЛ! 2 место в кармане. Не думаю что Девочки проиграют целых 4 матча, до конца сезона.....,
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нейтральныйкакникто
1517366412
Чалов , Жамалетдинов прыгают от восторга-Муса поможет клубу , а значит и им завоевать какой-нибудь приз. Сами то не в состоянии. Как то обидно за них
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OfaZavr
1517387595
если прежним будет то безусловно поможет.
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Полная Канистра
1517393367
у него только одного что ли менталитет а что у других он отсувствует или всю жизнь ждал этого мусу менталитета руководя командой без менталитетов
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