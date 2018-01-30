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ЦСКА объявил о возвращении Мусы

30 января 2018, 12:11
21

Нападающий Ахмед Муса вернулся в ЦСКА. Армейцы арендовали нигерийца у «Лестера» до конца нынешнего сезона.

25-летний футболист защищал цвета красно-синих с января 2012 по август 2016 года, после чего перебрался в английский клуб за 19,5 миллиона евро.

За полтора года форварду так и не удалось стать игроком основного состава «лис». В нынешнем сезоне он принял участие лишь в семи матчах, забив два гола и сделав три результативные передачи.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Лестер Муса Ахмед
Комментарии (21)
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Чикомас
1517303600
Ну хоть что то...Может в паре с Витей, что то и получится. Давайте наигрывайте его поскорей..
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арейская
1517304163
Ну наконец-то...
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Obojaemiy
1517306066
Сейчас поинтереснее будет чемпионат! Молодцы Армейцы! с усилением вас!
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qwieaobqwhgb
1517306164
народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachokdoma.blogspot.com
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СашкаГуров
1517306522
отлично
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vladimir-7
1517306692
Удачи, Ахмед!
Ответить
SunRomeS
1517307177
С возвращением, давай Ахмед, не подведи!
Ответить
alex kidn
1517309200
Теперь ЦСКА может хоть в лиге Европы пару стадий пройдет
Ответить
цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1517311704
Ураааааааааа!!!
Ответить
R015RK
1517322492
Конечно это неплохо, но хотелось бы реального усиления команды. С таким составом не быть нам в тройке, За чемпионство вообще молчу
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