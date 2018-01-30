ЦСКА объявил о возвращении Мусы

Нападающий Ахмед Муса вернулся в ЦСКА. Армейцы арендовали нигерийца у «Лестера» до конца нынешнего сезона.

25-летний футболист защищал цвета красно-синих с января 2012 по август 2016 года, после чего перебрался в английский клуб за 19,5 миллиона евро.

За полтора года форварду так и не удалось стать игроком основного состава «лис». В нынешнем сезоне он принял участие лишь в семи матчах, забив два гола и сделав три результативные передачи.