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«Шальке» арендовал у «Челси» Бабу

30 января 2018, 01:01
6

Защитник «Челси» Абдул Рахман Баба перешел в «Шальке-04» на правах аренды. Об этом сообщила пресс-служба гельзенкирхенцев на официальном сайте клуба.

Арендный контракт 23-летнего ганца рассчитан на полтора года.

Лондонский клуб подписал Бабу в августе 2015 года у «Аугсбурга» за 20 миллионов евро. Год спустя «Шальке» арендовал его на сезон.

За национальную сборную Ганы игрок дебютировал в 2014 году. На его счету 25 встреч без результативных действий. В составе сборной он занял второе место на КАН-2015.

Источник: ФК «Шальке-04»
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Челси Шальке-04 Гана Баба Абдул Рахман
Комментарии (6)
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x-x-x-x-x
1517263660
игрок не плохой
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DOCTOR PENALTY
1517263856
Здесь столько вариантов комментов!!!......
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Smoking_dog
1517284771
Мессю,Рональдинью и Каку.Мне одному показалось, что модер в пту учился?Или у него юмор искромётный такой?
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Михаил_Боярский
1517288130
Ну кто здесь еще из за комментов, признавайтесь?
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Обер-КанцлерЪ
1517289589
Фамилия "Баба" не склоняется по идее. Но чего только не сделаешь в погоне за рейтингом)
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BRO_football
1517294748
А по-моему всё склоняется. Согласно сайту Грамота.ру http://new.gramota.ru/spravka/letters/71-rubric-482
Все фамилии, кончающиеся на а, которому предшествуют гласные (чаще всего у или и), несклоняемы: Галуа, Моруа, Делакруа, Моравиа, Эриа, Эредиа, Гулиа.
Фамилии иного происхожденияи(это как раз наш случай) склоняются по первому склонению, т. е. в них вычленяется ударное окончание -а: Митта — Митты, Митте, Митту, Миттой; сюда относятся: Сковорода, Кочерга, Кваша, Цадаса, Хамза и др.
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