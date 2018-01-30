«Шальке» арендовал у «Челси» Бабу

Защитник «Челси» Абдул Рахман Баба перешел в «Шальке-04» на правах аренды. Об этом сообщила пресс-служба гельзенкирхенцев на официальном сайте клуба.
Арендный контракт 23-летнего ганца рассчитан на полтора года.
Лондонский клуб подписал Бабу в августе 2015 года у «Аугсбурга» за 20 миллионов евро. Год спустя «Шальке» арендовал его на сезон.
За национальную сборную Ганы игрок дебютировал в 2014 году. На его счету 25 встреч без результативных действий. В составе сборной он занял второе место на КАН-2015.
Источник: ФК «Шальке-04»
Все фамилии, кончающиеся на а, которому предшествуют гласные (чаще всего у или и), несклоняемы: Галуа, Моруа, Делакруа, Моравиа, Эриа, Эредиа, Гулиа.
Фамилии иного происхожденияи(это как раз наш случай) склоняются по первому склонению, т. е. в них вычленяется ударное окончание -а: Митта — Митты, Митте, Митту, Миттой; сюда относятся: Сковорода, Кочерга, Кваша, Цадаса, Хамза и др.