«Шальке» арендовал у «Челси» Бабу

Защитник «Челси» Абдул Рахман Баба перешел в «Шальке-04» на правах аренды. Об этом сообщила пресс-служба гельзенкирхенцев на официальном сайте клуба.

Арендный контракт 23-летнего ганца рассчитан на полтора года.

Лондонский клуб подписал Бабу в августе 2015 года у «Аугсбурга» за 20 миллионов евро. Год спустя «Шальке» арендовал его на сезон.

За национальную сборную Ганы игрок дебютировал в 2014 году. На его счету 25 встреч без результативных действий. В составе сборной он занял второе место на КАН-2015.