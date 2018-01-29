Переход Джеко в «Челси» сорвался. Синие купят у «Ромы» только Эмерсона

«Челси» отказался от идеи покупки нападающего Эдина Джеко у «Ромы». Об этом сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцо.

По его данным, стороны не смогли договориться об условиях контракта 31-летнего форварда.

Ранее главный тренер римского клуба Эусебио Ди Франческо сообщил руководству, что не хочет расставаться с игроком сборной Боснии Герцеговины и считает его главным игроком команды.

На счету Джеко 13 голов и четыре результативные передачи в 29 встречах всех турниров текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его в 22 миллиона евро.

«Бомбардир» писал о том, что лондонский клуб договорился о покупке защитника Эмерсона. 23-летний итальянец бразильского происхождения перейдет за 20 миллионов. Еще 6 миллионов клубы смогут заработать на бонусах.