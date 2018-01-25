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    Ди Франческо попросил «Рому» объяснить возможный уход Джеко

    Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо не хочет отпускать нападающего Эдина Джеко.

    По информации Goal, итальянец попросил у руководства клуба объяснить желание продать 31-летнего игрока сборной Боснии и Герцеговины. Источник уточнил, что Ди Франческо считает Джеко ключевым футболистом команды.

    Главным претендентом на форварда считается «Челси». По последней информации, лондонский клуб не смог оформить переход.

    В текущем сезоне игрок забил 13 мячей и отдал четыре голевые передачи в 28 матчах. Портал Transfermarkt оценивает его в 22 миллиона евро.

    До перехода в «Рому» летом 2016 года футболист выступал за «Манчестер Сити», «Вольфсбург» и чешский «Теплице».

    Источник: Goal.com

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    25.01.2018 13:48
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