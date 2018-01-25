Ди Франческо попросил «Рому» объяснить возможный уход Джеко

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо не хочет отпускать нападающего Эдина Джеко.
По информации Goal, итальянец попросил у руководства клуба объяснить желание продать 31-летнего игрока сборной Боснии и Герцеговины. Источник уточнил, что Ди Франческо считает Джеко ключевым футболистом команды.
Главным претендентом на форварда считается «Челси». По последней информации, лондонский клуб не смог оформить переход.
В текущем сезоне игрок забил 13 мячей и отдал четыре голевые передачи в 28 матчах. Портал Transfermarkt оценивает его в 22 миллиона евро.
До перехода в «Рому» летом 2016 года футболист выступал за «Манчестер Сити», «Вольфсбург» и чешский «Теплице».
Источник: Goal.com