Ди Франческо попросил «Рому» объяснить возможный уход Джеко

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо не хочет отпускать нападающего Эдина Джеко.

По информации Goal, итальянец попросил у руководства клуба объяснить желание продать 31-летнего игрока сборной Боснии и Герцеговины. Источник уточнил, что Ди Франческо считает Джеко ключевым футболистом команды.

Главным претендентом на форварда считается «Челси». По последней информации, лондонский клуб не смог оформить переход.

В текущем сезоне игрок забил 13 мячей и отдал четыре голевые передачи в 28 матчах. Портал Transfermarkt оценивает его в 22 миллиона евро.

До перехода в «Рому» летом 2016 года футболист выступал за «Манчестер Сити», «Вольфсбург» и чешский «Теплице».