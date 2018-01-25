Джеко не может договориться с «Челси» по поводу срока контракта и зарплаты

Баблишка решил подсрубить - ясно. А Мончи как без главного бомбардира в середине сезона ??? А плей-офф ЛЧ ??? И где лучший функционер, который из Севильи прибыл ???
Переход нападающего «Ромы» Эдина Джеко в «Челси» может сорваться из-за того, что стороны не могут согласовать детали контракта и зарплату форварда.
Ранее сообщалось, что «Рома» готова продать его в английский клуб за 30 миллионов евро плюс бонусы.
Стороны не могут согласовать сроки контракта. 31-летний представитель Боснии и Герцеговины хочет получить длительное соглашение. Кроме того, нападающий требует значительного повышения зарплаты по сравнению с той, что он получал в Риме.