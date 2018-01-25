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    Джеко не может договориться с «Челси» по поводу срока контракта и зарплаты

    Переход нападающего «Ромы» Эдина Джеко в «Челси» может сорваться из-за того, что стороны не могут согласовать детали контракта и зарплату форварда.

    Ранее сообщалось, что «Рома» готова продать его в английский клуб за 30 миллионов евро плюс бонусы.

    Стороны не могут согласовать сроки контракта. 31-летний представитель Боснии и Герцеговины хочет получить длительное соглашение. Кроме того, нападающий требует значительного повышения зарплаты по сравнению с той, что он получал в Риме.

    Источник: Football Italia

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    25.01.2018 09:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 25 января 2018, 10:26

      Баблишка решил подсрубить - ясно. А Мончи как без главного бомбардира в середине сезона ??? А плей-офф ЛЧ ??? И где лучший функционер, который из Севильи прибыл ???

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 25 января 2018, 10:03

      Джеко, конечно, хорош, но он парень не из первого звёздного эшелона!!
      Его ход мыслей в 31 год понятен, но для перехода, нужно будет принимать компромиссное решение.

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert > insider_retro 25 января 2018, 11:50

      Все правильно,надо искать золотую середину.

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