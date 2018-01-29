«Челси» купит Эмерсона у «Ромы» за 20 миллионов

Защитник «Ромы» Эмерсон перейдет в «Челси». Об этом сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцо на своем сайте.

По информации Ди Марцо, сумма сделки составит 20 миллионов евро. Еще 6 миллионов клубы могут заработать на бонусах. Ожидается, что трансфер будет оформлен сегодня, после чего клубы объявят о переходе.

23-летний итальянец бразильского происхождения перешел в «Рому» в январе 2017 года из «Сантоса». В текущем сезоне он принял участие в трех матчах, не отметившись результативными действиями.

Ранее «Бомбардир» писал об отказе римского клуба продавать синим нападающего Эдина Джеко.