«Рома» решила не продавать Джеко «Челси», но готова отпустить в Лондон Эмерсона

«Рома» решила отказаться от продажи нападающего Эдина Джеко в «Челси», несмотря на большое желание лондонцев подписать 31-летнего футболиста. Римляне намерены сохранить боснийца в команде.

При этом «волки» не против перехода в стан синих левого защитника Эмерсона. Сообщается, что «Челси» заплатит за бразильца 24 миллиона евро плюс еще 5 миллионов в виде различных бонусов.

Напомним, зимнее трансферное окно в Европе закрывается 1 февраля в полночь по среднеевропейскому времени.

В нынешнем сезоне Эмерсон из-за травмы принял участие лишь в двух матчах «Ромы».