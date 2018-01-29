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  • Промес отказался от перехода в «Саутгемптон» и намерен дождаться предложения от более серьезного английского клуба

Промес отказался от перехода в «Саутгемптон» и намерен дождаться предложения от более серьезного английского клуба

29 января 2018, 17:59
32

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес не покинет московский клуб до окончания сезона. Сообщается, что голландец не рассматривает вариант с переходом в «Саутгемптон».

«Святые» надеялись завершить трансфер 26-летнего футболиста до закрытия зимнего трансферного окна, но хавбек не желает присоединяться к команде Маурисио Пеллегрино и намерен дождаться летнего предложения от более серьезного клуба из АПЛ.

В нынешнем сезоне Промес провел 25 матчей, забил 15 голов и сделал восемь результативных передач.

Источник: Mirror.co.uk
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Саутгемптон Спартак Промес Квинси
Комментарии (32)
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VSt
1517238617
Какой «Саутгемптон»? Команда на вылет готовится. Конечно, АПЛ значительно круче нашего чемпионата, но не на столько, чтобы лидеры наших лидеров уходили на дно АПЛ.
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Сильвербой
1517239314
Ну вот, похоже, ситуация разъяснилась! Молодец Антоха, ты еще нам пригодишься!!!
Ответить
AlfavitЪ
1517240692
Все верно, в переходе не было ни одного плюса.
Ответить
Братья Васильевы
1517240966
Летом будут лучшие варианты.
Ответить
VVM1964
1517241189
Кто то сомневался ?
Ответить
OfaZavr
1517241281
вот это мудрое решение!
Ответить
Ахимас Вельде
1517241323
Свято место пусто не бывает, возьмите Шатова.
Ответить
Приус
1517242316
Что он забыл в этой английской деревне?
Ответить
Сибирь за Спартак
1517242884
Еще не все голешники за Спартак забиты.
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1517243721
Какой облом англичан, думали бегом побежит.
Ответить
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