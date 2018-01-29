Промес отказался от перехода в «Саутгемптон» и намерен дождаться предложения от более серьезного английского клуба

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес не покинет московский клуб до окончания сезона. Сообщается, что голландец не рассматривает вариант с переходом в «Саутгемптон».

«Святые» надеялись завершить трансфер 26-летнего футболиста до закрытия зимнего трансферного окна, но хавбек не желает присоединяться к команде Маурисио Пеллегрино и намерен дождаться летнего предложения от более серьезного клуба из АПЛ.

В нынешнем сезоне Промес провел 25 матчей, забил 15 голов и сделал восемь результативных передач.