Кобелев: «Оценивать Панюкова еще рано»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев считает, что «Зениту» нужно как можно скорее избавиться от тех игроков, которые не входят в планы Роберто Манчини. По его словам, если итальянский специалист требует приобрести новых футболистов, то клуб должен пойти на это.

После 20-ти туров «Зенит» делит второе место со «Спартаком» в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на 8 очков.

– Сине-бело-голубые уже провели на сборе в ОАЭ три контрольные встречи. Как вы можете их оценить?

– Я всегда говорил и буду говорить, что товарищеские матчи несут информацию только для тренерского штаба. Мы не знаем, какие именно задачи ставятся на такие спарринги перед командой в целом и футболистами в частности. Поэтому я не делаю по ним выводов. Могу только сказать, что одного месяца сборов вполне достаточно для хорошей подготовки к официальным матчам.

– При Луческу «Зенит» играл на зимних сборах чуть ли не каждый день, при Манчини – реже. Что лучше, на ваш взгляд?

– Каждый тренер выстраивает подготовительный процесс и тренировочный период так, как считает нужным. Не стоит судить об уровне подготовки команды только на основании того, сколько матчей она проводила на сборах.

– Неплохо в Эмиратах проявил себя Андрей Панюков. Как думаете, он способен стать основным нападающим «Зенита»?

– Я не пересекался с ним, когда работал в «Динамо», и не видел его игру. Реально оценить уровень Панюкова можно будет лишь тогда, когда он начнет играть в чемпионате России, а не просто на сборах.

– В «Зенит» сейчас сватают очень многих игроков. Питерскому клубу действительно нужны очередные приобретения?

– Если тренер нуждается в новых футболистах, то, конечно, их надо приобретать. С другой стороны, «Зенит» до сих пор не избавился от тех игроков, которые Манчини не подходят. В любом случае, такие вопросы решаются внутри клуба, а дать здесь верную оценку со стороны очень сложно, практически невозможно.