Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кобелев: «Оценивать Панюкова еще рано»

29 января 2018, 06:16

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев считает, что «Зениту» нужно как можно скорее избавиться от тех игроков, которые не входят в планы Роберто Манчини. По его словам, если итальянский специалист требует приобрести новых футболистов, то клуб должен пойти на это.

После 20-ти туров «Зенит» делит второе место со «Спартаком» в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на 8 очков.

– Сине-бело-голубые уже провели на сборе в ОАЭ три контрольные встречи. Как вы можете их оценить?

– Я всегда говорил и буду говорить, что товарищеские матчи несут информацию только для тренерского штаба. Мы не знаем, какие именно задачи ставятся на такие спарринги перед командой в целом и футболистами в частности. Поэтому я не делаю по ним выводов. Могу только сказать, что одного месяца сборов вполне достаточно для хорошей подготовки к официальным матчам.

– При Луческу «Зенит» играл на зимних сборах чуть ли не каждый день, при Манчини – реже. Что лучше, на ваш взгляд?

– Каждый тренер выстраивает подготовительный процесс и тренировочный период так, как считает нужным. Не стоит судить об уровне подготовки команды только на основании того, сколько матчей она проводила на сборах.

– Неплохо в Эмиратах проявил себя Андрей Панюков. Как думаете, он способен стать основным нападающим «Зенита»?

– Я не пересекался с ним, когда работал в «Динамо», и не видел его игру. Реально оценить уровень Панюкова можно будет лишь тогда, когда он начнет играть в чемпионате России, а не просто на сборах.

– В «Зенит» сейчас сватают очень многих игроков. Питерскому клубу действительно нужны очередные приобретения?

– Если тренер нуждается в новых футболистах, то, конечно, их надо приобретать. С другой стороны, «Зенит» до сих пор не избавился от тех игроков, которые Манчини не подходят. В любом случае, такие вопросы решаются внутри клуба, а дать здесь верную оценку со стороны очень сложно, практически невозможно.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Панюков Андрей Кобелев Андрей
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Локомотив» рассмотрит подписание Мусаева
13:20
Стало известно подробное расписание матчей РПЛ с октября по декабрь
13:11
«Локомотив» рассмотрит покупку форварда «Ростова»
13:02
3
Кержаков – о ТВ-экспертах: «Если Никитин и Ильин – безальтернативные варианты, то я умываю руки»
12:50
5
Президент «Галатасарая» отреагировал на трансфер Батракова
12:41
Жена Семака взяла на себя вину за штрафы, выписанные на машину тренера «Зенита»
12:32
10
В «Динамо» назвали ошибочным и непоследовательным решение о пенальти в пользу «Зенита»
12:11
6
Батраков приехал на матч «Локомотива» с «Ростовом»
11:56
1
«Локомотив» купит полузащитника «Крыльев Советов»
11:45
Глушаков поддержал Баринова из-за критики болельщиков: «Я тоже через такое проходил»
11:25
2
Все новости
Все новости
Шнякин оценил слова Кержакова о ТВ-экспертах
13:29
Жена Семака взяла на себя вину за штрафы, выписанные на машину тренера «Зенита»
12:32
10
В «Динамо» назвали ошибочным и непоследовательным решение о пенальти в пользу «Зенита»
12:11
6
Батраков приехал на матч «Локомотива» с «Ростовом»
11:56
1
«Локомотив» купит полузащитника «Крыльев Советов»
11:45
Глушаков поддержал Баринова из-за критики болельщиков: «Я тоже через такое проходил»
11:25
2
Кержаков раскритиковал тренера клуба РПЛ: «Не нравится его работа и поведение»
11:13
5
Захаров – о пенальти в пользу «Зенита»: «Это была провокация со стороны господина Соболева»
10:41
21
Геркус допустил переход Батракова в «Барселону»
10:29
6
Булыкин – о концерте Канье на стадионе «Зенита»: «Цены никого не отпугнут»
10:15
9
Стало известно, когда Батраков прибудет в Стамбул для трансфера в «Галатасарай»
09:43
3
Червиченко: «Судья помогал «Спартаку» победить»
09:28
24
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
09:12
Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»
08:58
20
Даку высказался о реакции болельщиков «Спартака» на свой переход
08:45
3
Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»
08:30
2
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
3
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
18
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
6
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
2
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
9
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
8
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
5
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
2
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
1
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
13
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+