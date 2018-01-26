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    «Бейджин Гуоань» готов купить Наингголана за 50 миллионов

    Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан может продолжить карьеру в чемпионате Китая.

    По информации Football Italia, «Бейджин Гуоань» готов заплатить за футболиста сборной Бельгии 50 миллионов евро. Источник уточнил, что пекинский клуб рассчитывает взять 29-летнего хавбека на свободное место в заявке легионеров.

    В ближайшее время состав «Бейджина» пополнил экс-нападающий «Вильярреал» Седрик Бакамбу. Его переход оценивается в 40 миллионов.

    Наингголан в текущем сезоне принял участие в 23 матчах всех турниров. На его счету два мяча и четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 45 миллионов.

    Источник: Football Italia

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    26.01.2018 19:04
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