«Бейджин Гуоань» готов купить Наингголана за 50 миллионов

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан может продолжить карьеру в чемпионате Китая.

По информации Football Italia, «Бейджин Гуоань» готов заплатить за футболиста сборной Бельгии 50 миллионов евро. Источник уточнил, что пекинский клуб рассчитывает взять 29-летнего хавбека на свободное место в заявке легионеров.

В ближайшее время состав «Бейджина» пополнил экс-нападающий «Вильярреал» Седрик Бакамбу. Его переход оценивается в 40 миллионов.

Наингголан в текущем сезоне принял участие в 23 матчах всех турниров. На его счету два мяча и четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 45 миллионов.