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    Бубнов: «Максимович — оптимальный вариант для «Спартака»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о возможном переходе защитника «Наполи» Николы Максимовича в «Спартак».

    «Кутепов – неравноценная замена Джикии. Последний надежнее в обороне и быстрее играет. У команды как были проблемы в обороне, так и остаются. Они ждут ответа по Максимовичу. Это наиболее оптимальный вариант для «Спартака», чем тот же Вериссимо. Он игрок сборной Сербии и имеет хороший опыт. «Зенит» тоже может иметь на него виды. Манчини хотел Максимовича еще когда тренировал «Манчестер Сити», — сказал Бубнов.

    Ранее сообщалось, что Максимович проходит медосмотр в «Спартаке».

    Источник: Спорт FM

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    25.01.2018 23:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 января 2018, 12:51

      может попали в точку и он быстро адаптируется да и покажет все на что способен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 января 2018, 09:53

      хоть бы уже повезло надоели эти уже интрижки

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 26 января 2018, 04:19

      Саня о коллеге...Значит что-то знает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 25 января 2018, 23:54

      Будем надеяться, что Максимович заиграет в Спартаке.

      4
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