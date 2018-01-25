Бубнов: «Максимович — оптимальный вариант для «Спартака»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о возможном переходе защитника «Наполи» Николы Максимовича в «Спартак».

«Кутепов – неравноценная замена Джикии. Последний надежнее в обороне и быстрее играет. У команды как были проблемы в обороне, так и остаются. Они ждут ответа по Максимовичу. Это наиболее оптимальный вариант для «Спартака», чем тот же Вериссимо. Он игрок сборной Сербии и имеет хороший опыт. «Зенит» тоже может иметь на него виды. Манчини хотел Максимовича еще когда тренировал «Манчестер Сити», — сказал Бубнов.

Ранее сообщалось, что Максимович проходит медосмотр в «Спартаке».