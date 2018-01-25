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    Максимович проходит медосмотр для «Спартака»

    Защитник «Наполи» Никола Максимович проходит медицинское обследование для перехода в «Спартак». Об этом сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцо.

    Ожидается, что клубы в ближайшее время объявят о сделке.

    Ожидается, что красно-белые арендуют 26-летнего серба до конца сезона без права выкупа. Стоимость аренды составит 2,2 миллиона евро. «Бомбардир» писал о том, что футболист может присоединиться к чемпионам России уже завтра.

    В текущем сезоне Максимович провел четыре матча, не отметившись голами результативными передачами.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    25.01.2018 13:40
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +673

      life85 25 января 2018, 22:53

      Ну наконец-то (с)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 января 2018, 18:50

      если правда что договорились снизить сумму аренды тогда хорошо. Ждем!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > OfaZavr 25 января 2018, 18:57

      Снизили, договорились.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Тraumtanzеr 25 января 2018, 18:59

      вот это хорошо! тогда ждем с еще большим нетерпением!

      2
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      Рейтинг: -211

      Свинарникднище 25 января 2018, 17:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Решил сгноить полгода своей карьеры и жизни в сраной свиной помойке..видать совсем мозга нет

      -5
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      Рейтинг: +584

      Бубновский 25 января 2018, 16:09

      ....блин, где нормальные фото этого Николы???...где фото с майкой спартака????

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 25 января 2018, 15:48

      Сорян что может не в тему, но я правильно понимаю?? Спартак берет его в аренду Без права выкупа, то есть отдадут грубо 2 ляма евро за 10 матчей и выкупить при желании не смогут его после завершения аренды???

      2
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      ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc > Кинстифа 25 января 2018, 16:39

      Совершенно верно. + Зарплата игрока, и думаю высокая

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 25 января 2018, 15:41

      Вообще то снизили и договорились на 800 тысяч евро.

      0
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      Рейтинг: +305

      Алекс 914 > Тraumtanzеr 25 января 2018, 16:25

      Это уже больше похоже на здравый смысл. Если правда...

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Алекс 914 25 января 2018, 18:57

      Правда.

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 25 января 2018, 15:33

      Если игрок хороший, то условия, мягко говоря, печальные...

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      Рейтинг: +100699

      zigbert 25 января 2018, 15:28

      Посмотрим в деле.

      3
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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 25 января 2018, 15:05

      Надеюсь, что здоров.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 25 января 2018, 14:59

      Первое реальное сообщение, надеюсь, не последнее.

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