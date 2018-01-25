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Максимович проходит медосмотр для «Спартака»

25 января 2018, 13:40
35

Защитник «Наполи» Никола Максимович проходит медицинское обследование для перехода в «Спартак». Об этом сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцо.

Ожидается, что клубы в ближайшее время объявят о сделке.

Ожидается, что красно-белые арендуют 26-летнего серба до конца сезона без права выкупа. Стоимость аренды составит 2,2 миллиона евро. «Бомбардир» писал о том, что футболист может присоединиться к чемпионам России уже завтра.

В текущем сезоне Максимович провел четыре матча, не отметившись голами результативными передачами.

Источник: Gianlucadimarzio
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Наполи Сербия Спартак Максимович Никола
Комментарии (35)
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oyabun
1516877558
Выдающийся результат селекционной службы Спартака! Итог зимнего ТО - аренда без права выкупа. Пашалич №2. Просто охрененный результат! Конечно с таким невероятным "усилением" Спартак, не то что в первой же игре обойдет Локо и сразу станет Чемпионом России, он уже и гарантировал себе Кубок ЛЕ.
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Spartak 777
1516877886
Лёня харошь деньги жопить !
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серега кашин
1516878223
да он пока привыкает к россии аренда кончиться и он уйдет и ни хренане покажет
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slavа0508
1516878848
Ну наконец то,,,,Теперь главное что бы у Николы было желание было желание полностью отдаваться игре ,,,,хотя на носу чемпионат мира и ему самаму надо набирать кондиции после лавки,,,,так что думаю будет всё таки выкладываться а не отбывать номер
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AlfavitЪ
1516881583
Первое реальное сообщение, надеюсь, не последнее.
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Ахимас Вельде
1516881943
Надеюсь, что здоров.
Ответить
zigbert
1516883303
Посмотрим в деле.
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Кинстифа
1516884531
Сорян что может не в тему, но я правильно понимаю?? Спартак берет его в аренду Без права выкупа, то есть отдадут грубо 2 ляма евро за 10 матчей и выкупить при желании не смогут его после завершения аренды???
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Свинарникднище
1516891699
Решил сгноить полгода своей карьеры и жизни в сраной свиной помойке..видать совсем мозга нет
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OfaZavr
1516895429
если правда что договорились снизить сумму аренды тогда хорошо. Ждем!
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