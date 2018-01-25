Максимович проходит медосмотр для «Спартака»

Защитник «Наполи» Никола Максимович проходит медицинское обследование для перехода в «Спартак». Об этом сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцо.

Ожидается, что клубы в ближайшее время объявят о сделке.

Ожидается, что красно-белые арендуют 26-летнего серба до конца сезона без права выкупа. Стоимость аренды составит 2,2 миллиона евро. «Бомбардир» писал о том, что футболист может присоединиться к чемпионам России уже завтра.

В текущем сезоне Максимович провел четыре матча, не отметившись голами результативными передачами.