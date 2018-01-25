Черевченко: «Лидерство «Локомотива» не стало неожиданностью. Желаю им победы в чемпионате»

Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко прокомментировал выступление «Локомотива» в РФПЛ-2017/18. Специалист тренировал московский клуб с 2015 по 2016 год.

– Ваш бывший клуб не упустит чемпионства?

– Надеюсь на это. Не считаю лидерство «Локомотива» неожиданностью – команда проводила хорошие игры, а главное – отличалась стабильностью в отличии от конкурентов. «Зенит» забуксовал, «Спартак» отходил от чемпионских празднований. «Локомотив» на первом месте абсолютно по делу. Желаю железнодорожникам победы в чемпионате, верю в их успех.

Сегодня был отменен товарищеский матч команды Юрия Семина против софийского ЦСКА. Причина на момент публикации неизвестна.

Встречи чемпионата России возобновятся в марте.