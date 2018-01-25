Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черевченко: «Лидерство «Локомотива» не стало неожиданностью. Желаю им победы в чемпионате»

    Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко прокомментировал выступление «Локомотива» в РФПЛ-2017/18. Специалист тренировал московский клуб с 2015 по 2016 год.

    – Ваш бывший клуб не упустит чемпионства?

    – Надеюсь на это. Не считаю лидерство «Локомотива» неожиданностью – команда проводила хорошие игры, а главное – отличалась стабильностью в отличии от конкурентов. «Зенит» забуксовал, «Спартак» отходил от чемпионских празднований. «Локомотив» на первом месте абсолютно по делу. Желаю железнодорожникам победы в чемпионате, верю в их успех.

    Сегодня был отменен товарищеский матч команды Юрия Семина против софийского ЦСКА. Причина на момент публикации неизвестна.

    Встречи чемпионата России возобновятся в марте.

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.01.2018 18:14
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 25 января 2018, 21:17

      Новости с участием Фурсенко и Черевченко можно объединять в одну колонку под рубрикой - Наши почетные шизофреники.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +43

      SeriоuS > RedWhiteFans2 25 января 2018, 21:37

      Ты наверно с Червиченко перепутал. От Черевченко ни когда в интервью шизофренических комментариев не слышал.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 25 января 2018, 21:06

      Елки палки , я уж грешным делом думал этот черяк не вылезет, вылез , уже не знает где и что про кого сказать !!! Толстый отдыхай !!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Spartak 777 26 января 2018, 08:48

      Не путай Черевченко с Червиченко...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 > mdu86 26 января 2018, 16:25

      епт...внатуре !!! это фиаско братан ((((

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11