Губернатор Голубев: «По продаже «Ростова» не ведем ни с кем переговоров»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прояснил ситуацию с возможной продажей клуба.

«Команда меняется. Они вернулись со сборов. Скоро другие сборы. Президент мне доложил, что он надеется собрать отличный коллектив. В этом году мы ставили задачу собрать команду. По продаже мы не ведем ни с кем переговоров. Но если будут желающие, нужно разговаривать, если вдруг кто-то хочет принять участие в развитии команды.

В течение двух лет создадим систему подготовки футболистов. У нас должны быть задействованы дети от восьми лет. Тогда мы будем готовить своих футболистов и видеть их на поле», — приводит его слова ресурс Don24.

«Ростов» ушел на зимний перерыв РФПЛ в статусе 10 команды турнирной таблицы. В декабре 2017 года клуб возглавил Валерий Карпин.