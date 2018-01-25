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    Губернатор Голубев: «По продаже «Ростова» не ведем ни с кем переговоров»

    Губернатор Ростовской области Василий Голубев прояснил ситуацию с возможной продажей клуба.

    «Команда меняется. Они вернулись со сборов. Скоро другие сборы. Президент мне доложил, что он надеется собрать отличный коллектив. В этом году мы ставили задачу собрать команду. По продаже мы не ведем ни с кем переговоров. Но если будут желающие, нужно разговаривать, если вдруг кто-то хочет принять участие в развитии команды.

    В течение двух лет создадим систему подготовки футболистов. У нас должны быть задействованы дети от восьми лет. Тогда мы будем готовить своих футболистов и видеть их на поле», — приводит его слова ресурс Don24.

    «Ростов» ушел на зимний перерыв РФПЛ в статусе 10 команды турнирной таблицы. В декабре 2017 года клуб возглавил Валерий Карпин.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.01.2018 13:22
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 26 января 2018, 10:48

      Надежда на уверенное поступательное движение вперед.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 25 января 2018, 18:57

      Пока Ростов не потопили-удачи! А дальше посмотрим!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 января 2018, 18:47

      лишь бы с финансированием проблем не было тогда уже можно и о других целях подумать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 25 января 2018, 15:20

      Звучит оптимистично ,хотя слухи о возможной продаже настораживают.

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 25 января 2018, 14:06

      Все боссы так возбуждённо говорят про выращивание и задействование молодёжи.
      А потом, вопреки всему, покупают "готовых мастеров" для решения сиюминутных задач.
      И губернатор скромно промолчит, разделяя радость от очередного громкого приобретения!)))

      4
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > 25 января 2018, 14:26

      Согласен, погорячился. Но тенденция имеется чёткая.

      2
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > insider_retro 25 января 2018, 14:40

      Ладно бы,мастеров покупали,а то берут "сереньких" футболистов..

      1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 25 января 2018, 14:04

      сборы закончатся и в бюджете сразу деньги кончатся

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