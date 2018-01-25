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  • Губернатор Голубев: «По продаже «Ростова» не ведем ни с кем переговоров»

Губернатор Голубев: «По продаже «Ростова» не ведем ни с кем переговоров»

25 января 2018, 13:22
8

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прояснил ситуацию с возможной продажей клуба.

«Команда меняется. Они вернулись со сборов. Скоро другие сборы. Президент мне доложил, что он надеется собрать отличный коллектив. В этом году мы ставили задачу собрать команду. По продаже мы не ведем ни с кем переговоров. Но если будут желающие, нужно разговаривать, если вдруг кто-то хочет принять участие в развитии команды.

В течение двух лет создадим систему подготовки футболистов. У нас должны быть задействованы дети от восьми лет. Тогда мы будем готовить своих футболистов и видеть их на поле», — приводит его слова ресурс Don24.

«Ростов» ушел на зимний перерыв РФПЛ в статусе 10 команды турнирной таблицы. В декабре 2017 года клуб возглавил Валерий Карпин.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (8)
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серега кашин
1516878289
сборы закончатся и в бюджете сразу деньги кончатся
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insider_retro
1516878385
Все боссы так возбуждённо говорят про выращивание и задействование молодёжи. А потом, вопреки всему, покупают "готовых мастеров" для решения сиюминутных задач. И губернатор скромно промолчит, разделяя радость от очередного громкого приобретения!)))
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zigbert
1516882851
Звучит оптимистично ,хотя слухи о возможной продаже настораживают.
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OfaZavr
1516895240
лишь бы с финансированием проблем не было тогда уже можно и о других целях подумать.
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Serjoga
1516895820
Пока Ростов не потопили-удачи! А дальше посмотрим!
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vgarakh
1516952934
Надежда на уверенное поступательное движение вперед.
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