Уткин – о твите «Спартака» про «шоколадки»: «Скорее, это Джикия относится к той группе, которых в России дискриминируют»

Футбольный комментатор Василий Уткин поделился мнением о твите «Спартака», в котором защитник Георгий Джикия назвал чернокожих легионеров московского клуба шоколадками.

За данный твит комитет по этике РФС вынес замечание Джикии и оштрафовал главу пресс-службы красно-белых Леонида Трахтенберга на 20 тысяч рублей.

«Само выражение, которое применил Джикия? В данном случае надо понимать природу оскорбления и обиды. В России исторически никогда не было проблем в данном направлении. Скорее, это Джикия относится к той группе, которых в России дискриминируют», – сказал Уткин.