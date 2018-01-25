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    Уткин – о твите «Спартака» про «шоколадки»: «Скорее, это Джикия относится к той группе, которых в России дискриминируют»

    Футбольный комментатор Василий Уткин поделился мнением о твите «Спартака», в котором защитник Георгий Джикия назвал чернокожих легионеров московского клуба шоколадками.

    За данный твит комитет по этике РФС вынес замечание Джикии и оштрафовал главу пресс-службы красно-белых Леонида Трахтенберга на 20 тысяч рублей.

    «Само выражение, которое применил Джикия? В данном случае надо понимать природу оскорбления и обиды. В России исторически никогда не было проблем в данном направлении. Скорее, это Джикия относится к той группе, которых в России дискриминируют», – сказал Уткин.

    Источник: Спорт FM

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    25.01.2018 00:02
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +600

      dimar 25 января 2018, 17:52

      ещё и оштрафовали за эту шутку???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 января 2018, 06:23

      Во веки вечные разумные слова от Уткина услышал.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 25 января 2018, 06:03

      Вот раздули, кошмар! Уже давно пора успокоится!

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