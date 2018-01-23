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    Комитет по этике РФС вынес замечание Джикии за слова о «шоколадках» и оштрафовал Трахтенберга на 20 тысяч

    Сегодня на заседании комитета по этике РФС было рассмотрено дело о словах защитника «Спартака» Георгия Джикии в адрес бразильских игроков команды.

    Комитет принял решение вынести игроку замечание, а директора департамента по связям с общественностью красно-белых Леонида Трахтенберга оштрафовать на 20 тысяч рублей.

    Ранее пресс-служба столичного клуба опубликовала на своей странице в твиттере видео, на котором Джикия назвал Луиса Адриано, Фернандо и Педро Рошу «шоколадками, тающими на солнце». Эта публикация вызвала недовольство западных СМИ, которые обвинили «Спартак» в расизме по отношению к собственным футболистам. В этот же день твит был удален, а красно-белые принесли извинения всем, кого могло задеть опубликованное видео

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.01.2018 16:49
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 23 января 2018, 20:39

      за шутку грузина джикии о темнокожих футболистах оштрафовали еврея)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3537

      aaaaahhhh 23 января 2018, 20:09

      кучка маразматиков вынесла решение - это из той же оперы что и решение МОК об олимпиаде.

      0
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 23 января 2018, 19:56

      Первое нормальное решение,шоколадки мы на них клали, пусть обтекают.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 23 января 2018, 19:41

      КОМИТЕТ ПО ЭТИКЕ

      БОЖЕ ЧТО ЗА ПОЗОР

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      neofizer 23 января 2018, 19:40

      позднее зажигание надзирателей...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 января 2018, 18:57

      все надеюсь на этом тема закрыта.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 23 января 2018, 18:57

      а не возглавить бы этому комитету и всем кто на воду дует колонну идущих на ...?

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 23 января 2018, 18:22

      Надо было дать хоть какое-нибудь наказание, чтобы УЕФА отстал, и РФС это сделал. Хорошо, что слабое наказание назначили, это говорит о том, что в РФС сидят адекватные люди, которые понимают, что весь этот скандал с расизмом - полнейший бред.
      Отныне в чернокожих с трибун будут кидать не бананы, а шоколад.

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      Рейтинг: +397

      Ollegator 23 января 2018, 18:11

      Главное, чтобы нас внутри страны не захлестнула их толерастия.. Тут надо было выслужиться, чтобы не накалять перед чм - хрен с ними, сделали замечание и забыли.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 23 января 2018, 18:10

      Гнойные ******! Хватит лизать жопу уефа и фифа. Джикии и Трахтенбергу терпения

      3
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