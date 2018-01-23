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  • Комитет по этике РФС вынес замечание Джикии за слова о «шоколадках» и оштрафовал Трахтенберга на 20 тысяч

Комитет по этике РФС вынес замечание Джикии за слова о «шоколадках» и оштрафовал Трахтенберга на 20 тысяч

23 января 2018, 16:49
18

Сегодня на заседании комитета по этике РФС было рассмотрено дело о словах защитника «Спартака» Георгия Джикии в адрес бразильских игроков команды.

Комитет принял решение вынести игроку замечание, а директора департамента по связям с общественностью красно-белых Леонида Трахтенберга оштрафовать на 20 тысяч рублей.

Ранее пресс-служба столичного клуба опубликовала на своей странице в твиттере видео, на котором Джикия назвал Луиса Адриано, Фернандо и Педро Рошу «шоколадками, тающими на солнце». Эта публикация вызвала недовольство западных СМИ, которые обвинили «Спартак» в расизме по отношению к собственным футболистам. В этот же день твит был удален, а красно-белые принесли извинения всем, кого могло задеть опубликованное видео

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Адриано Луис Джикия Георгий Фернандо Роша Педро
Комментарии (18)
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alexivanof197
1516716342
вот во что выливаются шутки благодаря западу
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Кинстифа
1516717659
долго наши еще под англичан прогибаться будут???? неужели они думают. что ЧМ 18 смогут отобрать... Слать их лесом....
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Чикомас
1516718058
Скоро ****** пидором не назовешь...Глиномесом или дырявым заставят называть, толерасты поганые..
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ВасяК
1516718844
А эта элита (х...та), всё смотрит на запад,и все фейки превращают в реальность!!!Они,Шипулиных отстраняют,а наши наших ...!!!
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Виктор12
1516719227
Леониду надо было ещё замечание ВПАЯТЬ, чтоб другим повадно НЕ БЫЛО! Ведь это по его вине это видео было опубликовано! Здесь Леонид дал промашку и вынес СОР из спартаковской избы! А где были мозги того, и другого, и чем они думали, когда такое сообразили на двоих! Оба получили по делу, хотя и отделались ЛЁГКИМ испугом! Конечно, расизмом здесь совсем не пахнет, хотя их деяния и содержат НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ признаки. По большому счёту, это не расизм, а ЭЛЕМЕНТАРНАЯ человеческая глупость!!! Леонид не должен был её публиковать, и мало того, Леонид должен был сделать Джикии ЗАМЕЧАНИЕ, это его ПРЯМАЯ обязанность, и призвать Джикию к уважению других игроков, чтобы ОН и другие не позволяли себе такие вульгарные вольности! Для англичан любые незначительные признаки других - повод, чтобы ИСТЕРИТЬ и спекулировать на расизме! В Англии расизма БОЛЬШЕ чем в России, на каждом шагу, но англичане, как в рот воды набрали и тишина, а в России расизма НЕТ, но есть глупость отдельных людей, и Джикия нам её продемонстрировал, а Леонид, не подумавши, её опубликовал! Элементарная ГЛУПОСТЬ Джикии - другим наука, футболом надо заниматься, а не маяться ДУРЬЮ!!!
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VVM1964
1516719487
" И волки сыты и овцы целы " - ПОЛИТИКИ ! ( осталось еще за что нибудь Трахтенбергу премию в 20 т выписать и " статус кво " будет сохранен , правда думаю , что для него это не большие деньги и он сильно не расстроился ) .
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МЯСО87
1516720226
Гнойные ******! Хватит лизать жопу уефа и фифа. Джикии и Трахтенбергу терпения
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Ollegator
1516720270
Главное, чтобы нас внутри страны не захлестнула их толерастия.. Тут надо было выслужиться, чтобы не накалять перед чм - хрен с ними, сделали замечание и забыли.
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Каратель помойников
1516723046
а не возглавить бы этому комитету и всем кто на воду дует колонну идущих на ...?
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OfaZavr
1516723076
все надеюсь на этом тема закрыта.
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