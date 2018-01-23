Комитет по этике РФС вынес замечание Джикии за слова о «шоколадках» и оштрафовал Трахтенберга на 20 тысяч

Сегодня на заседании комитета по этике РФС было рассмотрено дело о словах защитника «Спартака» Георгия Джикии в адрес бразильских игроков команды.

Комитет принял решение вынести игроку замечание, а директора департамента по связям с общественностью красно-белых Леонида Трахтенберга оштрафовать на 20 тысяч рублей.

Ранее пресс-служба столичного клуба опубликовала на своей странице в твиттере видео, на котором Джикия назвал Луиса Адриано, Фернандо и Педро Рошу «шоколадками, тающими на солнце». Эта публикация вызвала недовольство западных СМИ, которые обвинили «Спартак» в расизме по отношению к собственным футболистам. В этот же день твит был удален, а красно-белые принесли извинения всем, кого могло задеть опубликованное видео