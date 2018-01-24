УЕФА передал РФС новую медаль Евро-2008 для Быстрова

УЕФА изготовил новую бронзовую медаль Евро-2008 для игрока того состава сборной России Владимира Быстрова. Награду передали и.о. президента РФС Александру Алаеву.
«УЕФА подготовил замену бронзовой медали чемпионата Европы 2008 года, которую украли у экс-полузащитника сборной Владимира Быстрова и передал ее временно исполняющему обязанности президента РФС Александр Алаеву.
Скоро награда вновь найдет своего героя!» – гласит заявление РФС.
Напомним, что оригинальную медаль у Быстрова украли.
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Источник: Twitter