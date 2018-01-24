Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    УЕФА передал РФС новую медаль Евро-2008 для Быстрова

    УЕФА изготовил новую бронзовую медаль Евро-2008 для игрока того состава сборной России Владимира Быстрова. Награду передали и.о. президента РФС Александру Алаеву.

    «УЕФА подготовил замену бронзовой медали чемпионата Европы 2008 года, которую украли у экс-полузащитника сборной Владимира Быстрова и передал ее временно исполняющему обязанности президента РФС Александр Алаеву.

    Скоро награда вновь найдет своего героя!» – гласит заявление РФС.

    Напомним, что оригинальную медаль у Быстрова украли.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.01.2018 18:17
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +600

      polozovs 24 января 2018, 19:21

      10 лет на дубликат

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 24 января 2018, 19:21

      Теперь пора отобрать за допинг

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      Bulat Sultanov 24 января 2018, 19:20

      Украл Дзюба?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 24 января 2018, 18:52

      Теперь Володя дважды медалист.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11